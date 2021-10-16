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18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец UFC рассказала о выживании на гонорары с поединков

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Норма Дюмон пожаловалась на то, что ей не хватает денег. Об этом сообщает Bloody Elbow.

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Источник: Instagram Нормы Дюмонт

Дюмон предстоит возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где она столкнется в октагоне с американкой Эспен Лэдд. Несмотря на выступления в элитном промоушене, бразильянка отметила, что она близка к безденежью.

«У меня нет лишних 50 баксов. Я дерусь ради выживания. Гонораров хватает, чтобы жить, чтобы платить по счетам. Этого многие не понимают. У меня никогда не было в порядке с финансами», — рассказала она.

«Когда я жила в Бразилии, я не думала, что в UFC так мало платят. Когда я в уме переводила эти суммы в местные реалы, я этого не замечала. Тем, кто базируется в США, жить непросто на фоне постоянных трат. Тем более что бои — это не ежемесячный доход», — пояснила Дюмон.

В августе американка Шеянни Байс также отметила, что ей не хватает денег, несмотря на выступления в UFC. Когда она получила бонус за лучший бой на турнире промоушена, она не сдержала эмоций.

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