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27«Спартак» — «Динамо»: четыре гола и массовая потасовка
17Повезло: Россия обыграла Словакию
00:42 (мск), источник: ТАСС

Минеев победил Исмаилова в бое-реванше

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым в поединке на турнире организации AMC Fight Nights. Поединок прошел в Сочи и завершился нокаутом в третьем раунде.

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Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг).

Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

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В апреле 2017 года Минеев после победы над бразильцем Майкелем Фалькао вызвал Исмаилова на поединок. Бой был назначен, однако потом перенесен из-за травмы Минеева на октябрь 2018 года. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев после боя Нурулло Алиева и Александра Гребнева устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал каждого из бойцов на 10 тыс. рублей.

В активе 31-летнего Минеева теперь 16 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

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