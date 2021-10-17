Минеев победил Исмаилова в бое-реванше

Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

В апреле 2017 года Минеев после победы над бразильцем Майкелем Фалькао вызвал Исмаилова на поединок. Бой был назначен, однако потом перенесен из-за травмы Минеева на октябрь 2018 года. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев после боя Нурулло Алиева и Александра Гребнева устроили драку на турнире в Москве, которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал каждого из бойцов на 10 тыс. рублей.