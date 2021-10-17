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10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской

В Сочи развернулась настоящая драма. Магомед оказался в пугающем нокауте.

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Источник: FIGHTNIGHTS.RU

В Красной Поляне на WOW Arena завершился крупный вечер смешанных единоборств, включавший в себя более десятка поединков. Гвоздём шоу стала схватка топ-средневесов страны — Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Думается, почти все фаны ММА знают, почему это противостояние принято считать боем года в России.

Впервые эти двое встретились осенью 2018 года. Жёсткий пятираундовый бой завершился ничьей. И Владимир, и Магомед были недовольны таким решением судей. Очень скоро их вражда вышла за пределы клетки. Многочисленные инциденты, оскорбления и даже драки лишь подогревали интерес к возможному реваншу. И вот, наконец, спустя три года поединок Минеев — Исмаилов 2 состоялся.

Владимир выходил на него в статусе чемпиона. Предыдущий поединок он провёл в сентябре 2020 года, когда на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова одолел Даурена Ермекова. Что касается Исмаилова, то он в последнее время промышлял лишь большими денежными поединками и попутно экспериментировал с весовыми категориями. В июле 2020 года Магомед досрочно победил Александра Емельяненко, а в декабре минувшего года справился с Иваном Штырковым. Так что оба бойца были полны решимости продлить победные серии. Да и в целом, с учётом истории их противостояния, мотивации было не занимать обоим.

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Это было видно уже и с первых секунд схватки. Первые полторы минуты стартового отрезка прошли почти без ударов, но невероятное напряжение буквально висело в воздухе. Исмаилов прессинговал и поджимал соперника к сетке, а Минеев лишь маневрировал и уходил от соперника. В середине раунда у Владимира прошло несколько ударов, а затем случился тейкдаун. Лысый Хищник перевёл соперника на канвас и доминировал в борьбе до конца пятиминутки. В том же ключе прошёл и второй отрезок. Магомед очень быстро свёл всё к борьбе и заставил Минеева буквально выживать. Владимир терпел, а Исмаилов был близок к тому, чтобы выйти на распятие и одержать досрочную победу. Но к концу раунда уже стало видно, что Магомеда также начали покидать силы. Прогнозы множества экспертов начали оправдываться. Исмаилова подводила выносливость.

Совершенно очевидно это стало уже в третьей пятиминутке. Минеев захватил инициативу и начал вести бой в стойке. Сил на тейкдаун у Магомеда практически не было. Когда урон от ударной работы Владимира стал колоссален, Исмаилов, скорее от отчаяния, а не в попытке атаковать, ухватился за ногу противника. Минеев повис на оппоненте и это помогло тому немного прийти в себя. Но на деле всё это лишь отложило драму, которая случилась ещё через несколько мгновений. Ближе к концу третьего отрезка бойцы вернулись в стойку. Минеев поджал Магомеда к сетке и принялся пробивать серии. У Владимира заходило практически всё — колено, локти, боковые. Исмаилов же как-то обмяк и повис, от чего стало просто не по себе. Тем не менее рефери не спешил останавливать то, что превратилось не в бой, а в избиение. Когда Магомед упал, третий в клетке вновь не вмешался и позволил Минееву провести ещё несколько тяжёлых ударов. Лишь после этого бой был остановлен.

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Владимир совершил фантастический камбэк после двух вчистую проигранных раундов, одержал победу техническим нокаутом и защитил титул. А Исмаилов проиграл впервые за семь лет. Но не в этом всём была суть. После остановки схватки Исмаилов очень долго не мог прийти в себя. Крики из клетки «скорее врача» заставили по-настоящему испугаться за всегда пышущего здоровьем Лысого Хищника. Магу принялись откачивать, в том числе применив кислородную маску. К счастью, через несколько томительных минут он поднялся и это самое главное.

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Поздравляем Владимира с яркой победой, ну, а Исмаилову остаётся пожелать крепчайшего здоровья. Спасибо бойцам за великолепную дилогию!

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