Российский боец успешно защитил титул на Bellator 268

Представитель Литвы вышел на замену американцу Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.

Схватка завершилась победой болевым приемом в исполнении 29-летнего россиянина в четвертом раунде, благодаря чему Немков защитил свой пояс.

Это уже вторая защита Немкова. В первой защите, которая состоялась в апреле 2021 года отечественный спортсмен единогласным решением судей победил представителя США Фила Дэвиса.

В другом полуфинальном поединке американцу Кори Андерсону понадобилось 51 секунда, чтобы отправить в нокаут своего соотечественника Райана Бейдера.

Ранее сообщалось, что в Сочи в рамках вечера боев AMC Fight Nights 105 Владимир Минеев в третьем раунде одержал победу техническим накаутом над Магомедом Исмаиловым.