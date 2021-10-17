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12:30 (мск), источник: Газета.Ру

Российский боец успешно защитил титул на Bellator 268

В ночь с 16 по 17 октября в США состоялся турнир Bellator 268, где прошел главный бой мероприятия между российским чемпионом в полутяжелом весе Вадимом Немковым и литовцем Джулиусом Энгликасом.

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Источник: BellatorMMA

Представитель Литвы вышел на замену американцу Энтони Джонсону по прозвищу Рамбл, снявшемуся с турнира из-за болезни.

Схватка завершилась победой болевым приемом в исполнении 29-летнего россиянина в четвертом раунде, благодаря чему Немков защитил свой пояс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже вторая защита Немкова. В первой защите, которая состоялась в апреле 2021 года отечественный спортсмен единогласным решением судей победил представителя США Фила Дэвиса.

В другом полуфинальном поединке американцу Кори Андерсону понадобилось 51 секунда, чтобы отправить в нокаут своего соотечественника Райана Бейдера.

Ранее сообщалось, что в Сочи в рамках вечера боев AMC Fight Nights 105 Владимир Минеев в третьем раунде одержал победу техническим накаутом над Магомедом Исмаиловым.

Это был титульный бой в среднем весе (83,9 кг): 5 раундов по 5 минут. На церемонии взвешивания накануне боя вес Минеева составил 84,4 кг, а Исмаилова — 84,0 кг.

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