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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор напал на известного итальянского диджея и сломал ему нос

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факинетти рассказал, что знаменитый боец UFC Конор Макгрегор напал на него в ночном клубе и сломал нос.

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Источник: AP 2021
Диджей подчеркнул, что нападение ирландца было абсолютно немотивированным.

«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время. Я мог бы заткнуться и промолчать, но решил рассказать об этом. Макгрегор — опасный и жестокий человек. Я получил удар ни за что. Этот удар мог достаться кому угодно, включая мою жену и друзей. Вот почему я подаю суд на Макгрегора», — цитирует диджея MMA Mania.

Напомним, Конор прибыл в Ватикан для крещения своего сына. Он оказался в клубе через несколько часов после церемонии.

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