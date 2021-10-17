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17 октября, источник: Спорт-Экспресс

Хабиб Нурмагомедов объяснил шутку про избиение в метро: «Это был больше подкол»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил свой пост в Instagram о Коноре Макгрегоре и избиении в метро.

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«Это был больше подкол за океан. Ни один здравомыслящий человек не может поддержать этот поступок (избиение Романа Ковалева. — Прим. “СЭ”)», — сказал Хабиб журналистам.

Ранее россиянин пошутил над Конором, спроецировав на бывшего соперника новость о том, что глава СКР Александр Бастрыкин наградил медалью мужчину, которого избили дагестанцы в московском метро.

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«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сторис в Instagram, опубликовав фотографию ирландца.

6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После победы российский боец выпрыгнул из октагона, набросившись на секунданта ирландца Диллона Дэниса. Троюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов — побежал на помощь родственнику, однако его настиг Макгрегор и нанес удар. После этого ирландца атаковали друзья Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

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