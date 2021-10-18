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09:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб: Неправильно, когда один человек творит неправильное действие, писать во всех СМИ: дагестанцы, дагестанцы

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал историю с избиением тремя дагестанцами молодого человека в метро Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«Какой-то персонаж кидает таксиста — везде пишут дагестанец. Кто-то кого-то бьет — везде пишут дагестанцы. У нас же тоже есть чувства — у этих дагестанцев, нас же 3,5 миллиона, если не 4. Думаю, неправильно, когда один человек творит неправильное действие, писать во всех СМИ: “Дагестанцы, дагестанцы”.

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Вот эти люди, которые плохо поступают, — их человек 15−20, ну 30, ну округлим до 100. Но дагестанцев минимум 3,5 миллиона. Есть интеллигенция, есть ученые, спортсмены, врачи. Есть люди, которые очень достойно представляют не только Дагестан, но и всю Россию. Но, как только один какой-то больной человек плохой поступок совершает, все СМИ, в том числе вы, закидывают, что дагестанец поступил так и так.

Например, как наградили… Как его зовут? Ковалев же его зовут? Да, Роман Ковалев. Во всех СМИ писали, что избитого тремя дагестанцами человека наградили. Зачем? Ни один человек из СМИ даже не знает имена и фамилии этих троих больных людей. Почему все пишут дагестанец? Я тоже дагестанец. Я с этим не согласен. Зачем во множественном числе писать? 90 процентов [СМИ] так пишут.

Когда ты вообще видел в последние с 2008 по 2020 год хотя бы одну хорошую, позитивную новость про Дагестан? Ну, уберем, что Хабиб выиграл. Из больших СМИ кто-нибудь что-нибудь писал? Почему, когда человек поступает неправильно, сразу обобщают: дагестанцы, дагестанцы? А где-то, например в Перми или Казани, человек выходит и расстреливает целую школу, то никто ничего не пишет", — сказал Хабиб.

4 октября 25-летнего Романа Ковалева трое человек из Дагестана жестко избили в московском метрополитене. После этого Ковалев получил медаль от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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