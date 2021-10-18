Впереди бой за титул. Шлеменко победил Гусейнова в лиге Нурмагомедова

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова на турнире организации Eagle FC, который прошел в Сочи. Трехраундовый поединок завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.

«Я не смог его финишировать. Хотя, возможно, в пятираундовом бою шансов было бы больше», — считает Шлеменко.

Поединок в среднем весе получился достаточно равным. Гусейнов вышел на бой с желтой карточкой, поскольку не смог уложиться в вес, также он отдал Шлеменко часть гонорара. Гусейнов самостоятельно раскрутил данный поединок, создав в нем конфликт. Впоследствии на взвешивании перед поединком между бойцами произошла легкая потасовка. После боя оба бойца отметили, что конфликта между ними не осталось — все эмоции остались внутри октагона.

В активе 37-летнего Шлеменко теперь 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 37-летнего Гусейнова теперь 26 побед и 11 поражений.

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Кто следующий?

Согласно контракту Шлеменко проведет в лиге Eagle FC еще один бой. Как заявил владелец лиги Хабиб Нурмагомедов, поединок будет титульным. Вполне вероятно, что соперником Шлеменко станет действующий чемпион Фаридун Одилов. При этом Одилову перед данным поединком будет необходимо провести одну защиту.

Нурмагомедов отметил, что Шлеменко может выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Такая возможность потенциально есть, — сказал он. — Он легенда и заслужил это».

«Я думал, о том, что Хабиб может помочь [с подписанием контракта с UFC], — сказал ТАСС Шлеменко. — Если я буду чемпионом такой лиги, то шансов будет больше».