Союз MMA России решил бороться с фрик-боями с помощью прокуратуры

«Эти фрик-бои не развивают смешанные единоборства (MMA), а только позорят спорт. Мы не поддерживаем эти начинания и считаем, что они дискредитируют MMA», — заявил Габдуллин, комментируя поединок между депутатом Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой. Он отметил, что союз намерен бороться с проведением турниров, где не соблюдаются правила MMA.