Боец ММА сделал эффектный нокаут ударом ногой в голову: видео
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский боец ММА Джастин Берри победил соотечественника Алана Бенсона на турнире Cage Warriors. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский боец ММА Джастин Берри победил соотечественника Алана Бенсона на турнире Cage Warriors. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.
Берри использовал эффектный удар ногой в голову из карате.
Бенсон провел третий бой и потерпел второе поражение, для Берри этот бой стал первым в профессиональной карьере.