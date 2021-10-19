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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец ММА сделал эффектный нокаут ударом ногой в голову: видео

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский боец ММА Джастин Берри победил соотечественника Алана Бенсона на турнире Cage Warriors. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

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Берри использовал эффектный удар ногой в голову из карате.

Бенсон провел третий бой и потерпел второе поражение, для Берри этот бой стал первым в профессиональной карьере.

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