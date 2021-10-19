Федор Емельяненко рассказал о планах Bellator в России

45-летний тяжеловес, отвечая на вопрос о своем следующем поединке, отметил, что будет опираться на планы Bellator. По словам Емельяненко, промоушен заинтересован в проведении еще одного крупного турнира в России.

Емельяненко подерется в главном бою первого турнира Bellator в России. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Ивент пройдет 23 октября в Москве.

Емельяненко выступит в России впервые с июня 2016-го. Тогда он подрался в рамках Fight Nights Global и одержал победу над Фабио Мальдонадо.