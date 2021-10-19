Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
РБ Лейпциг
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту
Милан
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико
Ливерпуль
22
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Шериф
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер Д
Реал
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Манчестер Сити
15
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Спортинг
14
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо М
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Металлург
Б
45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
20
Хоккей. НХЛ
20.10
Баффало
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
20.10
Вашингтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
20.10
Монреаль
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
20.10
Питтсбург
Даллас
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Барыс
65
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Адмирал
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Куньлунь
21
Хоккей. НХЛ
20.10
Детройт
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.10
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.10
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
20.10
Чикаго
Айлендерс
Футбол. Еврокубки
17:30
Селтик
Ференцварош
20
Хоккей. НХЛ
20.10
Эдмонтон
Анахайм
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
16
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
17Повезло: Россия обыграла Словакию
21:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко рассказал о планах Bellator в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заявил, что у промоушена Bellator есть планы относительно организации еще одного турнира в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает Sport24.

Наверх
Источник: AP 2021

45-летний тяжеловес, отвечая на вопрос о своем следующем поединке, отметил, что будет опираться на планы Bellator. По словам Емельяненко, промоушен заинтересован в проведении еще одного крупного турнира в России.

Емельяненко подерется в главном бою первого турнира Bellator в России. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Ивент пройдет 23 октября в Москве.

Емельяненко выступит в России впервые с июня 2016-го. Тогда он подрался в рамках Fight Nights Global и одержал победу над Фабио Мальдонадо.

Другой американский промоушен Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) уже трижды проводил ивенты в России. Два ивента прошло в Москве, один — в Санкт-Петербурге.

Читайте также
 Исмаилов отреагировал на слова Нурмагомедова
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
«Из паровоза сделаем «Сапсан». Новая стратегия «Локомотива»
Двукратную олимпийскую чемпионку со скандалом уволили из ЦСП
СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции в КХЛ
«Манчестер Сити» забил пять голов в матче Лиги чемпионов
«Бессмысленная мешанина»: американцы критикуют учениц Тутберидзе
«Ливерпуль» играет с мадридским «Атлетико» в ЛЧ (трансляция)
Бонуччи: Я мог уйти в «Зенит», но прислушался к своей гордости
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь