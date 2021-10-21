Гигант из Кореи и обидчик брата. Легендарные бои Федора Емельяненко

Март 2003. Pride 25. Антонио Родриго Ногейра

К бою с Ногейрой Емельяненко подходил в статусе чемпиона RINGS, успев одержать две победы в крупнейшем на тот момент ММА-промоушене Pride. Бразилец же был чемпионом организации и до боя с Федором шел на серию из 13 побед подряд, 7 из которых были одержаны в Pride. Несмотря на то, что Ногейра был фаворитом противостояния, весь бой шел под диктовку россиянина, доминировавшего в партере на протяжении всех трех раундов. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Емельяненко, который стал вторым и последним чемпионом в тяжелом весе в истории Pride. Позже Последний Император назвал Ногейру самым умным соперником, с которым он встречался.

«В моей жизни Антонио Родриго Ногейра был самый умный. Было мне очень интересно с ним поработать, на тот момент он раскатал всю элиту, был фаворитом в нашем бою», — рассказывал Емельяненко в документальном фильме Okko TV.

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Июнь 2003. Pride 26. Кадзуюки Фудзита

Еще одним важным поединком Емельяненко в тот год стала встреча с Кадзуюки Фудзита. Японец едва не сотворил сенсацию, когда пошатнул Федора после точного удара в правый висок. Однако воспользоваться мимолетным преимуществом он не сумел, и спустя две минуты в одной комбинации пропустил от Емельяненко удар ногой по печени и левый хук в челюсть. Закончился же бой через несколько секунд удушающим приемом в исполнении россиянина.

Впоследствии Емельяненко отмечал, что Фудзита был единственным, кто смог точно нанести ему сильный удар.

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Апрель 2004. Pride Total Elimination 2004. Марк Колман

С экс-чемпионом UFC и победителем Pride Grand Prix 2000 Марком Коулменом Емельяненко встретился на турнире «Pride Heavyweight Grand Prix 2004». Американец превосходил Федора по габаритам и росту и сразу сделал результативный проход в ноги, установил доминирующую позицию в партере, после чего попытался наносить удары. В какой-то момент Колман попытался провести удушающий прием сзади, но Емельяненко выбрался из почти «мертвого» положения и поймал соперника на второй минуте, выполнив рычаг локтя.

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Июнь 2004. Pride Critical Countdown 2004. Кевин Рендлман

Отрывки этого поединка видели даже те, кто мало интересуется смешанными единоборствами. В начале боя экс-чемпион UFC забрал спину Емельяненко и провел бросок прогибом, в результате которого Федор фактически воткнулся головой в канвас. Однако спустя несколько секунд россиянин, едва не сломавший шею, установил контролирующую позицию и провел «кимуру» («узел плеча»), заставив соперника сдаться. Бой продлился всего 1 минуту и 33 секунды.

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Август 2005. Pride Final Conflict 2005. Мирко Филиппович

В 2005-м Мирко «Крокоп» Филиппович был на пике своей формы. К бою с Емельяненко хорват подошел с серией из семи побед, в том числе над

Джошем Барнеттом, Кевином Рендлманом, Марком Колманом. А тот факт, что за год до встречи с Федором «Крокоп» нокаутировал его брата Александра, придавал бою еще большее внимание.

В первом раунде хорват разбил Федору нос и нанес несколько ударов ногами по корпусу, после которых у Емельяненко образовалась большая гематома на правой стороне груди. Несмотря на это, Федор успешно оборонялся в стойке, а в партере сумел нанести несколько тяжелых ударов по корпусу «Крокопа». Борьба изрядно вымотала Филиповича, и из-за этой усталости во втором и третьем раундах Емельяненко завладел преимуществом — хорват осторожничал и иногда буквально убегал от Федора. Итогом 20-минутного поединка стала победа Последнего Императора, для которого этот бой стал второй успешной защитой титула чемпиона «Pride». Позже издание «Bleacher Report» назвало встречу Федора и Мирко лучшим боем в истории организации.

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Декабрь 2007. Yarennoka! Чхве Хон Ман

Кореец Чхве Хон Ман по прозвищу «Техно-Голиаф» выглядел настоящим гигантом рядом с Емельяненко — Федор был легче соперника на 60 кг и ниже на 40 см. Первая попытка россиянина провести тейкдаун была удачной, однако кореец оказался сверху и попытка Федора провести рычаг локтя оказалась неудачной. После второго тейкдауна в более выигрышной позиции снова оказался «Техно-Голиаф», который в партере нанес несколько точных ударов в голову Емельяненко. Однако Федор снова попытался провести рычаг локтя — на этот раз удачную. Гигантский кореец не продержался и двух минут.

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Январь 2009. Affliction: Day of Reckoning. Андрей Орловский

С чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Орловским Последний Император встретился уже в конце своей серии без поражений, которая длилась 28 боев. Весь поединок прошел в стойке, где более удачным был белорус. Однако Орловский увлекся атакой и пропустил жесткий нокаутирующий удар — боец зажал Федора у канатов и в прыжке хотел нанести удар коленом в голову, но Емельяненко опередил соперника и поймал на противоходе, отправив Орловского в глубокий нокаут на третьей минуте.