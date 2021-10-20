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09:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA восхитила фанатов фотосессией в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала фотосессию в бикини. Пост доступен в Instagram спортсменки.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Снимки 23-летней восхитили фанатов. Всего за полчаса после публикации пост набрал более 25 тысяч лайков. Лореда разместила серию откровенных снимков, где предстала перед подписчиками в бикини на фоне бассейна.

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16 октября Лореда разместила фото в обтягивающих лосинах. Американка получила десятки восторженных отзывов от подписчиков.

Лореда регулярно публикует в Instagram откровенные снимки. Американка считается одной из секс-символов среди фанатов MMA. У нее 822 тысячи подписчиков в Instagram.

В профессиональном MMA она провела всего четыре поединка. Лореда одержала три победы при одном поражении.

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