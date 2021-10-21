UFC не пустит в США бойцов, вакцинированных «Спутником V»
В UFC сообщили, что не пустит иностранных бойцов в США, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.
В UFC сообщили, что не пустит иностранных бойцов в США, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.
Полностью вакцинированные граждане перед вылетом также должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение трех дней до посадки на рейс.
Бойцам необходимо предъявить доказательство вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ. «Спутник V» не входит в этот список.
«Чтобы было ясно: это не политика UFC. UFC не требует от бойцов вакцинации. Мы просто сообщаем о новых правилах, недавно объявленных правительством США», — говорится в официальном письме UFC, текст которого был опубликован MMA Junkie.