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10:59 (мск), источник: Sport24

UFC не пустит в США бойцов, вакцинированных «Спутником V»

В UFC сообщили, что не пустит иностранных бойцов в США, если они не будут полностью вакцинированы с 8 ноября.

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Источник: Sport24

Полностью вакцинированные граждане перед вылетом также должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение трех дней до посадки на рейс.

Бойцам необходимо предъявить доказательство вакцинации от одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ. «Спутник V» не входит в этот список.

«Чтобы было ясно: это не политика UFC. UFC не требует от бойцов вакцинации. Мы просто сообщаем о новых правилах, недавно объявленных правительством США», — говорится в официальном письме UFC, текст которого был опубликован MMA Junkie.

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