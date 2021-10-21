Продержался 17 и 35 секунд. Все поражения Федора Емельяненко в ММА

Соперник: Цуёси Косака (Япония).

Турнир: Rings — King of Kings 2000 Block B.

Дата: 22 декабря 2000 года.

Первое поражение Емельяненко. К тому моменту он провел в ММА три боя, в которых побеждал в первом раунде. Четвертый поединок в Rings закончился для Федора уже через 17 секунд после начала — врачи остановили встречу из-за рассечения над правым глазом.

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Соперник: Фабрисио Вердум (Бразилия).

Турнир: Strikeforce / M1 Global.

Дата: 26 июня 2010 года.

Второе поражение в карьере «Последний Император» потерпел спустя почти 10 лет. За это время Емельяненко стал чемпионом самого популярного на тот момент промоушена Pride и являлся одним из самых популярных бойцов смешанных единоборств.

В бою с Вердумом Емельяненко считался однозначным фаворитом и начал поединок в соответствии с ожиданиями — нанес серию точных ударов, сбивших бразильца с ног. Но в партере успешнее оказался соперник. Вердум взял россиянина на рычаг локтя и заставил сдаться уже в начале второй минуты боя.

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Соперник: Антонио Сильва (Бразилия).

Турнир: Strikeforce.

Дата: 12 февраля 2011 года.

В бою с Сильвой Емельяненко потерпел второе поражение подряд. Россиянин начал поединок уверенно и в стойке выглядел лучше, однако затем у него открылось кровотечение. Тем не менее, в первом раунде именно Емельяненко был ближе к победе. Сначала он попытался задушить оппонента, а затем провести рычаг локтя.

Второй раунд прошел под диктовку бразильца. Сильва занял доминирующую позицию в партере и нанес много сокрушительных ударов в голову. Емельяненко был готов продолжить бой, но врачи посчитали иначе. Рефери остановил поединок.

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Соперник: Дэн Хендерсон (США).

Турнир: Strikeforce / M1 Global.

Дата: 30 июля 2011 года.

Третья неудача Емельяненко кряду — в бою против действующего чемпиона Strikeforce Хендерсона. Поединок начался с размена ударами. Взаимные атаки продолжались почти до середины первого раунда, а закончились из-за рассечения у Емельяненко. Тем не менее, россиянин смог повалить Хендерсона и начал добивать, однако упустил инициативу и оказался снизу. Американец нанес несколько ударов и вынудил судью остановить встречу.

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Соперник: Мэтт Митрион (США).

Турнир: Bellator 180.

Дата: 24 июня 2017 года.

Следующее поражение Емельяненко потерпел через шесть лет. За это время он успел и завершить карьеру, и возобновить. Бой с Митрионом стал для россиянина первым в промоушене Bellator, но не продлился и двух минут. В самом начале поединка бойцы одновременно оказались в нокдауне после обмена ударами. Но американец оправился раньше и набросился на Емельяненко, закончив поединок нокаутом.

Соперник: Райан Бейдер (США).

Турнир: Bellator 214.

Дата: 26 января 2019 года.

В 2018 году Емельяненко заявился на Гран-при Bellator и вышел в финал благодаря двум нокаутам в первых раундах — сначала он победил Фрэнка Мира, а затем — Чейла Соннена.