Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
ХИК
Маккаби Тель-Авив
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Антверпен
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Марсель
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Байер
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
Алашкерт
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
19:45
Анортосис Фамагуста
Флора
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
ПАОК
Футбол. Еврокубки
19:45
Витесс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Кайрат
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА Сф
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
ЧФР
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Раннерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Омония
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Сент-Луис
13
Хоккей. НХЛ
02:30
Филадельфия
Бостон
63
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
13Сборная Франции выиграла Лигу наций
12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото в стрингах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес опубликовала фото в стрингах. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Снимок восхитил фанатов: всего за час с момента публикации пост набрал более восьми тысяч лайков. Гонсалес позирует на фото в красном бикини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американка регулярно делится с подписчиками откровенными фото. В частности, в сентябре 35-летняя Гонсалес предстала перед пользователями в розовых мини-шортах.

Гонсалес выступает в промоушене Bare Knuckle FC, где боксирует на голых кулаках. В июне Гонсалес успешно дебютировала в организации, одержав победу над Карисей Сигала. Также на счету американки участие в турнирах по грэпплингу.

Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta FC. На ее счету десять побед при пяти поражениях.

 Исмаилов отреагировал на слова Нурмагомедова
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь