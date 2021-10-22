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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец MMA показала тренировку в обтягивающих лосинах

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович показала подписчикам тренировку в обтягивающих лосинах. Ролик доступен в Instagram спортсменки.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

30-летняя американка показала тренировку по боксу. Остович в кадре носит серые обтягивающие лосины. Видео восхитило фанатов спортсменки: они оставили одобрительные комментарии под постом.

Американка выступает в организации Bare Knuckle FC, которая проводит турниры по боксу на голых кулаках. Она успешно дебютировала в рамках промоушена в июле. Тогда она оказалась сильнее соотечественницы Пэйдж Ванзант и взяла у последней реванш за поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Во время загрузки произошла ошибка.

Остович покинула UFC в декабре 2020-го после серии неудач. Американка проиграла три последних поединка. До попадания в промоушен она дралась под эгидой Invicta FC. Всего на счету Остович четыре победы при шести поражениях в MMA.

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