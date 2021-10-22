Александр Емельяненко проведет бой с Монсоном 10 декабря

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед и 8 поражений и 1 ничья в поединках по правилам ММА, у 50-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и 1 ничья. Отметим, что для американца этот поединок станет первым за 5 лет, в последний раз он дрался с Алексом Кардо в октябре 2016 года.