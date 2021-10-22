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12:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко проведет бой с Монсоном 10 декабря

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что проведет поединок с американцем Джеффом Монсоном.

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Источник: РИА "Новости"

«10 декабря. Россия против США. Емельяненко против Монсона», — написал у себя в Instagram Емельяненко.

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На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед и 8 поражений и 1 ничья в поединках по правилам ММА, у 50-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и 1 ничья. Отметим, что для американца этот поединок станет первым за 5 лет, в последний раз он дрался с Алексом Кардо в октябре 2016 года.

Напомним, что Александр Емельяненко и Джефф Монсон уже проводили бой в ноябре 2012 года, тогда американец победил россиянина удушающим приемом.

 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
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