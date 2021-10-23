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10:01 (мск), источник: ТАСС

Возвращение Емельяненко. «Последний Император» в субботу проведет бой в Москве

Поединок в рамках турнира Bellator пройдет на «ВТБ-Арене».

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Источник: AP 2021

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко проведет бой против американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в Москве. Поединок пройдет 23 октября на «ВТБ-Арене».

Емельяненко не выступал на родине с 2016 года, когда его соперником на турнире организации Fight Nights Global был бразилец Фабио Мальдонадо.

Выступать на родине — всегда дополнительное волнение для меня. Но это также и приятная ответственность.
Федор Емельяненко
российский боец ММА

Незадолго до поединка российскому бойцу, которого прозвали «Последним Императором», исполнилось 45 лет, а его сопернику Джонсону — 36. Емельяненко имеет контракт с Bellator еще на два поединка, решение о дальнейшей карьере он примет уже после московского боя. «Мы с Федором будем принимать решение после поединка. Сядем, поговорим, решим, как лучше», — рассказал ТАСС президент Bellator Скотт Кокер. И, пожалуй, это главная интрига. А заканчивает ли «Император»? Будет ли он еще драться?

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«Федор еще быстр и мощен»

Тренер Емельяненко Питер Тайссе, который будет одним из его угловых на турнире, отметил в разговоре с ТАСС, что боец все так же быстр, он так же мощно бьет, как и раньше. «И в этом его преимущества», — отмечал Тайссе.

Удивительно, но эксперты и букмекеры считают Емельяненко явным аутсайдером.

Хотя партнер россиянина по команде Валентин Молдавский побеждал Джонсона. То есть, стороне Емельяненко известно все, что нужно знать об американце.

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Когда-то Джонсон дрался и в Абсолютного бойцовском чемпионате (UFC), был крепким середняком. Но у него три поражения в последних шести поединках. Нельзя сказать, что это однозначный выбор соперника. «Я очень благодарен Федору просто за то, что он меня выбрал», — не скрывал эмоций Джонсон.

На турнире в Москве также выступит Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его соперником станет финн Патрик Пиетила. Свой бой проведет и претендент на титул чемпиона Bellator Анатолий Токов, соперником которого будет Шараф Давлатмуродов.

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Бой еще одного члена команды Нурмагомедова — Гаджи Рабаданова — отменился в ночь перед турниром. У его соперника Александра Белых был обнаружен коронавирус.

В соглавном поединке выступит бывший чемпион Bellator Виталий Минаков, который сойдется с Саидом Соума.

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