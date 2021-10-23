Брат Нурмагомедова одержал третью победу в Bellator подряд
Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок в легкой весовой категории прошел в субботу, 23 октября, в Москве. Бой завершился в концовке первого раунда. 23-летний россиянин успешно провел удушающий прием.
Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На счету Усмана Нурмагомедова 14 побед в 14 поединках. 12 из них он завершил досрочно.