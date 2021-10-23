Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона за две минуты

Бой соперников состоялся в субботу в рамках турнира Bellator 269 и продлился всего 1 минуту и 46 секунд. Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде. Он впервые вышел на ринг с декабря 2019 года, когда победил другого бойца из США Куинтона Джексона.

На счету Емельяненко стало 40 побед в 46 поединках. Он является четырехкратным чемпионом Pride FC, двукратным — RINGS. В пяти боях Bellator одержал три победы и потерпел два поражения. Он не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям.

Ранее 45-летний россиянин в эфире шоу MMA Hour не исключил, что после поединка с Джонсоном может завершить карьеру профессионального бойца. В то же время в апреле Емельяненко отмечал, что планирует провести еще два боя, включая субботний.