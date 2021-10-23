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23 октября, источник: РБК

Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона за две минуты

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона в поединке, который прошел в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Бой соперников состоялся в субботу в рамках турнира Bellator 269 и продлился всего 1 минуту и 46 секунд. Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде. Он впервые вышел на ринг с декабря 2019 года, когда победил другого бойца из США Куинтона Джексона.

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На счету Емельяненко стало 40 побед в 46 поединках. Он является четырехкратным чемпионом Pride FC, двукратным — RINGS. В пяти боях Bellator одержал три победы и потерпел два поражения. Он не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям.

Ранее 45-летний россиянин в эфире шоу MMA Hour не исключил, что после поединка с Джонсоном может завершить карьеру профессионального бойца. В то же время в апреле Емельяненко отмечал, что планирует провести еще два боя, включая субботний.

36-летний Джонсон потерпел 8-е поражение при 15 победах.

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