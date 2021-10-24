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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Емельяненко одержал 40-ю победу в карьере

Победа бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве стала для него 40-й в профессиональной карьере.

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Напомним, 45-летний россиянин в первом же раунде брутально финишировал американца Тимоти Джонсона.

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Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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