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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Американский громила рухнул без чувств. Легендарное возвращение Фёдора Емельяненко

Последний Император выдал поистине эпичный бой!

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23 октября в Москве на самом современном из ныне существующих спортивных комплектов столицы «ВТБ Арене» прошёл исторический турнир Bellator, ведь он был первым в российской истории. Главным событием большого бойцовского вечера стал поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Перед началом сражения с Джонсоном в официальном рекорде Последнего Императора было 46 поединков, и только семь из них прошли на домашней территории.

Первые два боя в родной стране Емельяненко провёл в Туле, затем были схватки в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, Москве и ещё дважды в Северной столице России. С последнего боя в России прошло пять лет. Тогда Емельяненко встретился с бразильцем Фабио Мальдонадо на Fight Nights Global 50, выжил после дикого нокдауна в первом раунде и забрал следующие два. Судьи отдали Федору победу, с которой спорят до сих пор: кажется, там была ничья, но Союз MMA России, который тогда возглавлял Емельяненко, отказался пересматривать решение.

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И вот наконец 45-летний спортсмен вернулся в Россию, чтобы сразиться со вторым номером рейтинга тяжеловесов. Однако уже через две минуты всё было кончено! Великий россиянин не стал тянуть с завершением боя, поставив эффектную точку уже спустя одну минуту 46 секунд. Бойцы с первых секунд боя пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть по голове сопернику, отправив его в нокаут. Потрясающим ударом Фёдор одержал 40-ю победу в своей легендарной карьере!

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«Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо вам за поддержку. Я сегодня особенно рад, что все мои ребята победили, россияне удачно выступили. Только Виталию (Минакову — Прим. “Чемпионата”) чуть не повезло. Рад, что в этот трудный период мы сумели вас порадовать.

Слава богу, ребята, сегодня без поражений. У нас есть уже два чемпиона. Надеюсь, скоро будет третий, а потом и четвёртый. Очень рад, что Bellator проходит здесь, в Москве, что вы смогли окунуться в эту атмосферу. Мы очень рады выступать для вас. Для нас это большое событие. Молодым спортсменам хочу сказать, что если вы хотите быть успешными в любом виде спорта, то нужно много работать», — сказал довольный и счастливый Емельяненко после боя.

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Джонсон потерпел восьмое поражение в карьере и третье от российских бойцов — ранее он капитулировал в сражениях с Виталием Минаковым и Валентином Молдавским. Стоит заметить, что весь бойцовский вечер получился идеальным для Емельяненко и его команды. Ведь ранее в предварительном и основном кардах победили и три его ученика, являющиеся представителями команды Fedor Team — Никита Михайлов, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов. Это был отличный вечер на домашней земле для русской легенды.

Сергей Емельянов.

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