Джонсон: Федор бьет сильно. Сильно как грузовик

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— Как себя чувствуете?

— Немного расстроен. Было вложено много работы в этом тренировочном лагере. Расстроен собой. Кстати, вот мой тренерский штаб. Геймплан состоял в том, чтобы затянуть бой, держать его в дистанции, и в нужный момент наносить удары. В итоге в один из разменов я пропустил нехило. Посмотрим, что теперь дальше. К сожалению, Федор очень опытный боец, а не такой медленный, как я. Я был очень близок к нанесению точных ударов правой рукой, но чего-то не хватило. Снимаю шляпу. Я расстроен, но не стану унывать, ведь такое случается в тяжелом дивизионе. Дело во мне, так как я обменялся ударами. Он попал прямо в яблочко.

— Пропущенные удары от Федора оказались самыми тяжелыми для вас?

— Я бы сказал, что самыми точными. Были несколько обменов ударами, и мы загремели. Он тоже пропустил удары. Нанес удары неряшливо, но все же нанес несколько хороших ударов. Да, он бьет сильно. Сильно как грузовик. Все знают кто такой Федор, и то, насколько он сильно бьет. Он очень взрывной, и многие смотрят на него как на взрывного бойца, но он вдобавок очень точен в нанесении ударов. Он ударил прямо в челюсть. Именно сюда необходимо наносить для того, чтобы отключить соперника. Он попал прямо в точку.

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— Но в любом случае вы встретились с Федором. Вы счастливы?

— Я действительно доволен этим. Да, оказался в нокауте, но если бы бой продлился три минуты, а не две, то, возможно, исход был бы другим. Бой есть бой. Люди со времен моей карьере в UFC думают, что я тот боец, который прижимает оппонентов к сетке, дерется скучно, и хотел развеять этот миф. Я не скучный боец. Я хочу развлекать людей. Я хочу наносить плотные удары, и чувствую себя комфортно, нанося удары. Да, не всегда так было, но в последние бои я чувствую себя комфортно в стойке. К сожалению, в этот раз не повезло, но я подрался с одним из самых лучших бойцов в истории. Рубиться с ним в стойке — не самая лучшая идея. Он в этом наиболее опытен. Я решил драться в его стихии. Но так или иначе я доволен своей поездкой, и я очень рад, что мне представилась такая возможность. Всегда мечтал приехать в Россию. Я счастлив, что осуществил свою мечту — приехал в Россию.

Да, я не доволен исходом боя, но я проведу работу над ошибками, пересмотрев бой. Пересмотрю момент нокаута, обсужу этот момент с тренером. Тренер мне говорил о том, что он опасен в начале, и зная это я решил рубиться с ним. Почему я не послушался тренера? Мы сделаем домашнюю работу, и он мне в этом поможет.