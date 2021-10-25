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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нокаут за пять секунд: россиянин шокировал ММА ударом ногой в голову

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Умахан Ибрагимов стал главным героем турнира British Fighting Championship.

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В поединке против Бена Додстера Ибрагимов нокаутировал соперника идеальным попадаем ногой в голову всего за пять секунд. Этот показатель стал новым рекордом промоушена.

Отметим, что для отечественного бойца это противостояние стало вторым на профессиональном уровне.

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