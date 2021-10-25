Нокаут за пять секунд: россиянин шокировал ММА ударом ногой в голову
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Умахан Ибрагимов стал главным героем турнира British Fighting Championship.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Умахан Ибрагимов стал главным героем турнира British Fighting Championship.
В поединке против Бена Додстера Ибрагимов нокаутировал соперника идеальным попадаем ногой в голову всего за пять секунд. Этот показатель стал новым рекордом промоушена.
Отметим, что для отечественного бойца это противостояние стало вторым на профессиональном уровне.