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08:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Емельяненко: Дана Уайт хочет провести бой с моим участием в UFC

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил, что президент UFC Дана Уайт хочет провести поединок с его участием.

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«Если бы Дана Уайт хотел, чтобы я бился в UFC — это бы случилось. Мы встречались, общались. Сейчас Уайт стал об этом говорить активно. Он недоговаривает. Смысл в том, что на тот момент я был несвободен, у меня был контракт, я не мог больше нигде драться.

Если бы я подписал контракт с UFC, на меня организация, в которой выступал, могла бы подать в суд. Я не имел бы права драться ни там, ни там. Меня бы просто потушили. Удобно принимать сторону, в которой ты говоришь, но недоговариваешь. Это ложь. Когда мы встречались, я был несвободен. Я так понимаю, что Дана Уайт поздно понял, что российский рынок огромный. Российские зрители хотят и ждут появления наших, российских бойцов в UFC. На тот момент у нас не было ни одного бойца, который бился бы в UFC. С большими пробелами — с пробелами в долгие годы…

Мне кажется, Дана Уайт сделал большую ошибку, что тогда не взял нас. Плюс когда я вернулся — у нас опять были переговоры. Я сказал: вот моя команда, я готов обсуждать контракт, гонорары, и вот моя команда со мной. Мне ответили в достаточно жёсткой форме, что тобой мы заинтересованы, а кто там за тобой, нас не интересуют вообще. Это был один из моментов, когда я, так скажем, не пошёл. Он до сих пор заявляет. Насколько доходят до меня слухи, он хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью на YouTube-канале Сергея Лодыге.

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