Джефф Монсон потерпел поражение от звезды кулачных боев в боксерском поединке

Поединок проходил в Москве на турнире промоушена Pravda.



Напомним, ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал дату поединка с Джеффом Монсоном на голых кулаках. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting, о чём ранее сообщал его основатель Анатолий Сульянов. Бой пройдёт 10 декабря 2021 года.



До этого Монсон провёл последний официальный поединок в 2016 году, победив Алекса Кардо.



Емельяненко в последнем бою победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Не так давно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.