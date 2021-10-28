Петр Ян спровоцировал Сэндхагена на дуэли взглядов. Противник россиянина не стал реагировать: видео
Российский боец Петр Ян провел дуэль взглядов со своим противником Кори Сэндхагеном перед боем на турнире UFC 267.
Российский боец Петр Ян провел дуэль взглядов со своим противником Кори Сэндхагеном перед боем на турнире UFC 267.
В ходе дуэли россиянин дернулся в сторону оппонента и попытался его спровоцировать, но Сэндхаген никак он отреагировал на действия Яна.
Ранее действующий чемпион дивизиона отказался от реванша против Яна из-за восстановления после операции. В первом бою Ян был лишен чемпионского титула из-за запрещенного удара коленом по голове.