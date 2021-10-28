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28 октября, источник: Sport24

Петр Ян спровоцировал Сэндхагена на дуэли взглядов. Противник россиянина не стал реагировать: видео

Российский боец Петр Ян провел дуэль взглядов со своим противником Кори Сэндхагеном перед боем на турнире UFC 267.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе дуэли россиянин дернулся в сторону оппонента и попытался его спровоцировать, но Сэндхаген никак он отреагировал на действия Яна.

Во время загрузки произошла ошибка.
В бою Ян — Сэндхаген на кону будет стоять пояс временного чемпиона в легчайшем весе.

Ранее действующий чемпион дивизиона отказался от реванша против Яна из-за восстановления после операции. В первом бою Ян был лишен чемпионского титула из-за запрещенного удара коленом по голове.

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