Петр Ян спровоцировал Сэндхагена на дуэли взглядов. Противник россиянина не стал реагировать: видео

В ходе дуэли россиянин дернулся в сторону оппонента и попытался его спровоцировать, но Сэндхаген никак он отреагировал на действия Яна.

В бою Ян — Сэндхаген на кону будет стоять пояс временного чемпиона в легчайшем весе.