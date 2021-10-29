Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
Салават Юлаев
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
СКА
12
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лилль
Хоккей. НХЛ
30.10
Вашингтон
Аризона
Хоккей. НХЛ
30.10
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
30.10
Каролина
Чикаго
Хоккей. НХЛ
30.10
Рейнджерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
30.10
Вегас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
30.10
Даллас
Оттава
Все события
16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец UFC едва не потерял сознание при взвешивании и лишился поединка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дамир Исмагулов не сумел сделать вес накануне поединка с соотечественником Магомедом Мустафаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх

30-летний россиянин едва не потерял сознание при взвешивании. При этом он превысил лимит, установленный для легкого веса (70,7 килограмма), на 3,4 килограмма. Исмагулов лишился возможности выступить на турнире UFC в Абу-Даби. Его схватка с Мустафаевым отменена.

В главном поединке турнира UFC 267 сойдутся Гловер Тейшера и Ян Блахович. Поляк удерживает пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Также в рамках ивента определится обладатель пояса временного чемпиона UFC в легчайшем весе. За титул сразятся россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген.

На UFC 267 выступит и Александр Волков. Российскому тяжеловесу будет противостоять Марчин Тыбура.

 Исмаилов отреагировал на слова Нурмагомедова
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь