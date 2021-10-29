Российский боец UFC едва не потерял сознание при взвешивании и лишился поединка

30-летний россиянин едва не потерял сознание при взвешивании. При этом он превысил лимит, установленный для легкого веса (70,7 килограмма), на 3,4 килограмма. Исмагулов лишился возможности выступить на турнире UFC в Абу-Даби. Его схватка с Мустафаевым отменена.