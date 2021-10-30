Секс-символ MMA начала охоту на пиратов из-за кражи ее откровенных фото

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Американка начала охоту на пиратов и привлекла к этому адвоката. Представитель Ванзант уже обратился к платформе Discord, уведомив о распространении ее пользователями изображений, защищенных авторскими правами. Фото украдены с сайта paigefanzant.com и были доступны только тем, кто оформил подписку.

Ванзант считается одной из самых красивых представительниц единоборств. Американку не раз называли секс-символом современных MMA. Она регулярно публикует в Instagram откровенные фото.