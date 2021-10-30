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09:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Секс-символ MMA начала охоту на пиратов из-за кражи ее откровенных фото

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант намерена разыскать пиратов, которые распространяют ее откровенное фото в сети. Об этом сообщает Torrentfreak.com.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Американка начала охоту на пиратов и привлекла к этому адвоката. Представитель Ванзант уже обратился к платформе Discord, уведомив о распространении ее пользователями изображений, защищенных авторскими правами. Фото украдены с сайта paigefanzant.com и были доступны только тем, кто оформил подписку.

Ванзант считается одной из самых красивых представительниц единоборств. Американку не раз называли секс-символом современных MMA. Она регулярно публикует в Instagram откровенные фото.

Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После ряда неудач в октагоне она покинула промоушен и подписала контракт с Bare Knuckle FC — организацией, которая проводит турниры по боксу на голых кулаках.

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