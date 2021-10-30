В UFC подрались два россиянина. Они закатили самый кровавый и жестокий бой турнира в Абу-Даби
Дураев и Копылов выдали реальное шоу.
Дураев и Копылов выдали реальное шоу.
Бои россиян между собой в зарубежных лигах потихоньку перестают обращать на себя особое внимание. Сегодня на турнире UFC 267 в Абу-Даби в октагоне вновь сошлись представители нашей страны, и их бой даже немного потерялся в череде еще более громких событий ивента. Тем не менее поединок Альберта Дураева и Романа Копылова был крайне любопытен.
Дураев — бывший чемпион ACB (ныне ACA) в среднем и полусреднем весах. Он закончил выступать в чеченской лиге в 2018 году, прервав серию из девяти побед. Альберт сразу объявил, что ему интересны только бои в UFC, но попасть туда оказалось слишком сложной задачей. Следующие три года Дураев простаивал, пока в прошлом сентябре ему не представилась возможность попасть в UFC через Претендентскую Серию Дэйны Уайта. Альберту хватило трех с половиной минут, чтобы задушить бразильца Кайо Битенкура и заработать контракт с лучшей лигой мира.
Дураев не собирался откладывать дебют в UFС и согласился выйти на бой уже через полтора месяца после победы на Contender Series — на большом 267-м турнире. Изначально его соперником должен был стать Алессио Ди Кирико, но он выбыл из-за травмы, и матчмейкеры вызвали на замену Романа Копылова из России.
Копылов перешел в UFC осенью 2019-го и дебютировал на втором московском турнире 9 ноября того года. Роман попал в лучшую лигу мира в ранге непобежденного чемпиона Fight Nights, и казалось, что его карьера на новом месте продолжит развиваться. Однако в своем дебюте Роман проиграл Карлу Роберсону и выбыл из дела на два года. С тех пор периодически появлялась информация о возвращении Копылова, но в итоге он подрался лишь сегодня.
Дураев и Копылов провели в октагоне все три раунда. Первый выглядел относительно равным и прошел с небольшим преимуществом Альберта. Во втором он увеличил превосходство и моментами буквально избивал Романа (в основном, на земле). Несколько раз казалось, что рефери Джейсон Херцог вмешается и присудит Дураеву досрочную победу, а в перерыве Копылова очень внимательно осмотрел доктор.
В итоге Романа выпустили на третий раунд, и в нем он показал настоящий характер, забрав пятиминутку. Тем не менее судьи отдал победу дебютанту Дураеву, а у Копылова два поражения в двух боях за два года в UFC.