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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Махачев победил болевым приемом на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соперником из Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок прошел в рамках легкого веса и завершился досрочно в первом раунде. Махачев перевел бой в партер и провел болевой прием, после которого рефери остановил поединок. Боец заявил, что для него настало время для титульного поединка.

Махачев продлил серию побед до девяти. Он соратник экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен тренировался под началом его отца Абдулманапа Нурмагомедова и неоднократно выступал на турнирах по боевому самбо.

В главном поединке UFC 267 встретятся бразилец Гловер Тейшера и чемпион промоушена в полутяжелом весе Ян Блахович.

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