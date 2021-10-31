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09:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петр Ян: Я — настоящий чемпион. Готов драться с Диллашоу или клоуном Стерлингом

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу над Кори Сэндэгеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: AP 2021

«Кори — достойный оппонент, достойный воин, я знал, что у нас будет драка, — сказал Ян в октагон-интервью после боя. — Я понимал, что в какой-то момент я переломлю ход поединка. Дай Бог, все получилось. Я знал, что он будет много двигаться, в этом заключалась его тактика, он высокий, постоянно двигается. У нас была задача постоянно поддавливать его. Я второй раз в Абу-Даби становлюсь чемпионом, для меня это стало как родное место. Все знают, кто тут настоящий чемпион. Стерлинг бегает сейчас. Я готов драться с любым — хоть с Диллашоу, хоть с клоуном Стерлингом!».

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.

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