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09:53 (мск), источник: ТАСС

Российского судью UFC отстранили из-за отказа остановить бой

Об этом сообщил источник ТАСС.

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Источник: AP 2021

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Киселев отстранен от работы во время турнира UFC 267.

Киселев был отстранен после боя между бразильцем Элизеу дос Сантосом и французом Бенуа Сен-Дени, в котором бразилец одержал победу единогласным решением судей. Арбитр отказался останавливать поединок, несмотря на просьбу бразильского бойца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Киселев должен был судить поединок на турнире UFC 267 между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Швейцарии Волканом Оздемиром 30 октября.

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