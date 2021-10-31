Российского судью UFC отстранили из-за отказа остановить бой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский судья Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Киселев отстранен от работы во время турнира UFC 267.

Киселев был отстранен после боя между бразильцем Элизеу дос Сантосом и французом Бенуа Сен-Дени, в котором бразилец одержал победу единогласным решением судей. Арбитр отказался останавливать поединок, несмотря на просьбу бразильского бойца.