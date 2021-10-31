Потрясающий бой Петра Яна! Сибиряк тревожно начал, но переломил ситуацию и разбил Сэндхагена

Петр Ян, Россия, 28 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 16 побед, 2 поражения.

Кори Сэндхаген, США, 29 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 14 побед, 4 поражения.

Петр Ян

Это был девятый бой Петра Яна в UFC. Первые семь он выиграл, в июле 2020-го став чемпионом в легчайшем весе, — тогда в Абу-Даби он сокрушил великого Жозе Альдо. И до поединка, и после много говорилось о том, что Альдо уже не тот. Однако затем бразилец выиграл два боя у сильных соперников — Марлона Веры и Педро Муньоса, показав, что это не так, и подтвердив большое спортивное значение успеха Яна.

В марте 2021-го Петр дрался в Лас-Вегасе с Алджамейном Стерлингом. Все шло к победе сибиряка — причем досрочной: само собой, он, базовый боксер, разбивал Стерлинга в стойке, а вдобавок постоянно укладывал на пол фирменными подсечками. Но в четвертом раунде случилось непредвиденное: когда Стерлинг был на четвереньках, Ян пробил коленом ему в голову. Этот удар в ММА запрещен. Алджо дал понять, что не в состоянии продолжать поединок, и в результате ему были присуждены и победа в бою, и чемпионский титул. Сначала Стерлинг пояс не принял, но приехав в отель, стал с ним фотографироваться. Ян обозвал его клоуном, и с того момента и так не очень хорошие отношения между бойцами совсем испортились.

Реванш был назначен на UFC 267, но Стерлинг снялся с боя, сославшись на боли в шее. Причем в тот же день, когда появилась эта новость, появилось видео, как он отрабатывает удары со своим другом Мерабом Двалишвили. «Стерлинг сбежал», — уверен Ян.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x4zQ9mDJi3M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кори Сэндхаген

Так соперником Петра стал Кори Сэндхаген. Свой предыдущий бой — в июле 2021-го — он проиграл — отбывшему дисквалификацию Ти Джею Диллашоу раздельным решением судей. То есть, по логике, биться с Яном за титул временного чемпиона должен был Диллашоу, а не Сэндхаген. Но Ти Джей в том поединке получил такой серьезный ущерб, что не успевал восстановиться даже к концу октября. Поэтому руководство UFC решило дать шанс Сэндхагену. Да и его бой с Диллашоу был равным — вряд ли кто-то бы сильно удивился, если бы победу присудили не Ти Джею, а Кори.

Сэндхаген — один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Внешне он больше поход на айтишника, а не на бойца. Высокий (180 см — это очень много для легчайшего веса), щуплый. Но при этом опаснейший нокаутер. Бою с Диллашоу предшествовали две ярчайшие досрочные победы: над Марлоном Мораесом (удар ногой с разворота и добивание) и над Фрэнки Эдгаром (летящее колено). Удар коленом в прыжке — коронка Кори.

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Бой

Довольно быстро стало ясно, что настолько неудобного соперника у Яна в профессиональных ММА еще не было. Сэндхаген прекрасно работал на ногах, не давая Петру к себе приблизиться и расстреливая его с дистанции. Плюс к этому Кори постоянно менял стойки, что почти всегда создает дополнительные проблемы — проще говоря, замешательство. Первый раунд американец забрал без вопросов.

Во втором Ян начал приноравливаться к сопернику. Он стал чаще попадать, больше поддавливать. Была лихая перестрелка ударами, а главное — техничная. Это был бой для гурманов ММА. Кори был чуть-чуть точнее, но панчи Петра выглядели чувствительнее.

В перерыве Яну сказали, что он все делает «четко», а также предостерегли: «В середине раунда он (Сэндхаген. — Прим. “СЭ”) идет в борьбу». В этот раз американец в борьбу не пошел, а вот Петр отправил его в нокдаун. Бой был равным, но Петр добавил в давлении и в конце концов настиг противника бэкфистом и последующим левым боковым. Сэндхаген упал, но добить его не получилось. Закончился же раунд грепплинг-схваткой. Да, третья пятиминутка однозначно осталась за Петром.

Ян выглядел лучше и в четвертом раунде, все чаще и чаще жестко попадая. Хорошо заходили прямые удары, а голова Кори так опрокидывалась назад, что его близким людям, наверное, в эти моменты становилось страшно. Сэндхагену в середине раунда (как и предупреждали Яна в углу) удался тейкдаун, но Петр быстро поднялся. Вообще, его умение защищаться от борьбы — это особое искусство. Сам же Ян в борьбу не шел, хотя борется прекрасно.

В пятом раунде бойцы не снизили темп, показав великолепную функциональную готовность. Да все в этом поединке было великолепно. Филигранная техника, напряжение, огромное количество комбинаций в стойке. Не безбашенный мордобой, а умная тактическая игра — при этом очень зрелищная. Итог: победа Петра Яна единогласным решением судей 49−46, 49−46, 49−46. То есть судьи отдали Петру четыре раунда из пяти.