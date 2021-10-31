Потрясающий бой Петра Яна! Сибиряк тревожно начал, но переломил ситуацию и разбил Сэндхагена

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Ротор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ахмат
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Удинезе
Футбол. Первый дивизион
15:00
Велес
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Акрон
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Оренбург
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Ницца
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Енисей
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Венеция
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Филадельфия
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Миннесота
41
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо М
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Чикаго
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монако
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Бохум
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
20:00
Спартак-2
Торпедо
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Наполи
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Нью-Джерси
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Сан-Хосе
Виннипег
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Детройт
54
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
30.10
Лион
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Барселона
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
30.10
Торино
Сампдория
30
Все события
10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Потрясающий бой Петра Яна! Сибиряк тревожно начал, но переломил ситуацию и разбил Сэндхагена

Россиянин завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Наверх
Источник: UFC, Twitter

Петр Ян, Россия, 28 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 16 побед, 2 поражения.
Кори Сэндхаген, США, 29 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 14 побед, 4 поражения.

Петр Ян

Это был девятый бой Петра Яна в UFC. Первые семь он выиграл, в июле 2020-го став чемпионом в легчайшем весе, — тогда в Абу-Даби он сокрушил великого Жозе Альдо. И до поединка, и после много говорилось о том, что Альдо уже не тот. Однако затем бразилец выиграл два боя у сильных соперников — Марлона Веры и Педро Муньоса, показав, что это не так, и подтвердив большое спортивное значение успеха Яна.

Читайте также
Петр Ян — временный чемпион UFC. Дальше «заслуженная порка» от Стерлинга?

В марте 2021-го Петр дрался в Лас-Вегасе с Алджамейном Стерлингом. Все шло к победе сибиряка — причем досрочной: само собой, он, базовый боксер, разбивал Стерлинга в стойке, а вдобавок постоянно укладывал на пол фирменными подсечками. Но в четвертом раунде случилось непредвиденное: когда Стерлинг был на четвереньках, Ян пробил коленом ему в голову. Этот удар в ММА запрещен. Алджо дал понять, что не в состоянии продолжать поединок, и в результате ему были присуждены и победа в бою, и чемпионский титул. Сначала Стерлинг пояс не принял, но приехав в отель, стал с ним фотографироваться. Ян обозвал его клоуном, и с того момента и так не очень хорошие отношения между бойцами совсем испортились.

Реванш был назначен на UFC 267, но Стерлинг снялся с боя, сославшись на боли в шее. Причем в тот же день, когда появилась эта новость, появилось видео, как он отрабатывает удары со своим другом Мерабом Двалишвили. «Стерлинг сбежал», — уверен Ян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кори Сэндхаген

Так соперником Петра стал Кори Сэндхаген. Свой предыдущий бой — в июле 2021-го — он проиграл — отбывшему дисквалификацию Ти Джею Диллашоу раздельным решением судей. То есть, по логике, биться с Яном за титул временного чемпиона должен был Диллашоу, а не Сэндхаген. Но Ти Джей в том поединке получил такой серьезный ущерб, что не успевал восстановиться даже к концу октября. Поэтому руководство UFC решило дать шанс Сэндхагену. Да и его бой с Диллашоу был равным — вряд ли кто-то бы сильно удивился, если бы победу присудили не Ти Джею, а Кори.

Сэндхаген — один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Внешне он больше поход на айтишника, а не на бойца. Высокий (180 см — это очень много для легчайшего веса), щуплый. Но при этом опаснейший нокаутер. Бою с Диллашоу предшествовали две ярчайшие досрочные победы: над Марлоном Мораесом (удар ногой с разворота и добивание) и над Фрэнки Эдгаром (летящее колено). Удар коленом в прыжке — коронка Кори.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой

Довольно быстро стало ясно, что настолько неудобного соперника у Яна в профессиональных ММА еще не было. Сэндхаген прекрасно работал на ногах, не давая Петру к себе приблизиться и расстреливая его с дистанции. Плюс к этому Кори постоянно менял стойки, что почти всегда создает дополнительные проблемы — проще говоря, замешательство. Первый раунд американец забрал без вопросов.

Читайте также
Петр Ян: Я — настоящий чемпион. Готов драться с Диллашоу или клоуном Стерлингом

Во втором Ян начал приноравливаться к сопернику. Он стал чаще попадать, больше поддавливать. Была лихая перестрелка ударами, а главное — техничная. Это был бой для гурманов ММА. Кори был чуть-чуть точнее, но панчи Петра выглядели чувствительнее.

В перерыве Яну сказали, что он все делает «четко», а также предостерегли: «В середине раунда он (Сэндхаген. — Прим. “СЭ”) идет в борьбу». В этот раз американец в борьбу не пошел, а вот Петр отправил его в нокдаун. Бой был равным, но Петр добавил в давлении и в конце концов настиг противника бэкфистом и последующим левым боковым. Сэндхаген упал, но добить его не получилось. Закончился же раунд грепплинг-схваткой. Да, третья пятиминутка однозначно осталась за Петром.

Ян выглядел лучше и в четвертом раунде, все чаще и чаще жестко попадая. Хорошо заходили прямые удары, а голова Кори так опрокидывалась назад, что его близким людям, наверное, в эти моменты становилось страшно. Сэндхагену в середине раунда (как и предупреждали Яна в углу) удался тейкдаун, но Петр быстро поднялся. Вообще, его умение защищаться от борьбы — это особое искусство. Сам же Ян в борьбу не шел, хотя борется прекрасно.

В пятом раунде бойцы не снизили темп, показав великолепную функциональную готовность. Да все в этом поединке было великолепно. Филигранная техника, напряжение, огромное количество комбинаций в стойке. Не безбашенный мордобой, а умная тактическая игра — при этом очень зрелищная. Итог: победа Петра Яна единогласным решением судей 49−46, 49−46, 49−46. То есть судьи отдали Петру четыре раунда из пяти.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 спортсменок, которые быстро вернулись в форму после родов
Ученые назвали неочевидную причину простуд
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь