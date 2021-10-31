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10:15 (мск), источник: Газета.Ру

Кормье: Дайте Махачеву титульный бой, этот парень просто убил!

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил в Twitter, что российский боец Ислам Махачев достоин титульного поединка после победы над Дэном Хукером на турнире UFC 267.

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Источник: РИА "Новости"
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«Дайте Махачеву титульный бой! Мне даже нет смысла смотреть, кто там выиграет на следующей неделе. Этот парень просто убил! Хабиб Нурмагомедов сказал, что это — величайший момент в карьере Ислама. И этот парень его использовал! Он будет чемпионом», — написал Кормье.

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Ранее боец Петр Ян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в поединке за временный пояс в легчайшем весе на турнире UFC 267.

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