Бразилец Тейшейра победил Блаховича и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Тейшейре 42 года, он одержал седьмую победу подряд. Всего на его счету 33 победы и семь поражений.

Блахович завоевал титул в сентябре прошлого года в поединке против американца Доминика Рейеса, а позднее защитил его в марте в бою с нигерийцем Исраэлем Адесаньей, нанеся ему первое поражение в карьере. В активе 38-летнего поляка 28 побед и девять поражений в смешанных единоборствах.