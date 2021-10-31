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10:28 (мск), источник: ТАСС

Бразилец Тейшейра победил Блаховича и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Бой завершился удушающим приемом во втором раунде.

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Источник: UFC

ТАСС, 31 октября. Бразилец Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича и стал обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Турнир UFC 267 прошел в Абу-Даби.

Бой завершился победой бразильца удушающим приемом во втором раунде.

Тейшейре 42 года, он одержал седьмую победу подряд. Всего на его счету 33 победы и семь поражений.

Блахович завоевал титул в сентябре прошлого года в поединке против американца Доминика Рейеса, а позднее защитил его в марте в бою с нигерийцем Исраэлем Адесаньей, нанеся ему первое поражение в карьере. В активе 38-летнего поляка 28 побед и девять поражений в смешанных единоборствах.

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