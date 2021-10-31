Петр Ян — временный чемпион UFC. Дальше «заслуженная порка» от Стерлинга?

Теперь все-таки Стерлинг?
Изначально соперником Яна по минувшему турниру должен был стать Алджамейн Стерлинг, которому россиянин уступил в марте 2021 года после дисквалификации из-за запрещенного удара коленом в голову. Скандальное поражение лишило уроженца Красноярского края полноценного чемпионского титула, поэтому руководство UFC упорно пыталось организовать его реванш с американцем. Однако Стерлинг снялся с боя из-за проблем со здоровьем, поэтому промоушен поставил на кон поединка с участием Яна временный пояс.
Новым соперником россиянина стал другой представитель США — Кори Сэндхаген. К моменту очного боя американец занимал третье место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, а Ян — первое.
Их встреча в октагоне продлилась максимальные пять раундов и получилась очень насыщенной и конкурентной. По итогам 25 минут поединка арбитры единогласным решением отдали победу россиянину. Счет на всех судейских карточках — 49−46.
«Я знал, что он будет много двигаться, в этом и заключалась тактика, — сказал Ян сразу после победы. — Кори высокий, он хорошо двигается. У нас была тактика — поддавливать и без ударов, и с ударами, так и получилось. Кори достойный оппонент, достойный воин. В какой-то момент я понял, что переломлю ход поединка. Все получилось».
Россиянин ожидаемо не оставил без внимания Стерлинга и назвал его клоуном. Американец отреагировал в Twitter, поздравив Яна с победой и заявив, что тот «заслужил первую порку».
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Победы команды Хабиба Нурмагомедова
Несколько раз в течение бойцовского вечера в октагон выходил еще один бывший чемпион UFC из России — Хабиб Нурмагомедов. Знаменитый атлет, завершивший карьеру около года назад, секундировал своих друзей и давних партнеров по команде, которые добились максимального результата на турнире. В предварительном карде трудовые поединки против бразильских бойцов провели Тагир Уланбеков и Зубайра Тухугов, оба победили судейскими решениями.
В основном карде выступил Ислам Махачев, которого нередко называют «преемником Хабиба». Россиянин в очередной раз оправдал профессиональные комплименты в свой адрес, заставив новозеландца Дэна Хукера сдаться после болевого приема на руку уже в первом раунде. Для Махачева, занимающего пятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC, победа стала девятой подряд.
Одну из самых резонансных побед на турнире оформил Хамзат Чимаев. Представитель Швеции чеченского происхождения вернулся в MMA после годичного простоя и тяжело перенесенного весной коронавируса. Однако спортсмен не растерял навыков и крайне уверенно одолел Ли Джинглианга, не позволив тому нанести ни одного удара. Китаец, занимающий 11-е место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, потерял сознание после удушающего приема соперника в первом раунде.
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Чимаев эмоционально отпраздновал успех и выразил готовность подраться с любым оппонентом. На счету Чимаева теперь досрочные победы во всех десяти боях за карьеру, за четыре боя в UFC он провел в октагоне всего восемь минут.
Волков вдохновился рождением сына
Также в основном карде провел поединок Александр Волков. Россиянин единогласным судейским решением одолел поляка Марчина Тыбуру и отстоял пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Победу Волков посвятил своей семье и супруге, которая накануне боя родила спортсмену младшего сына.
Кроме того, на UFC 267 выступили еще несколько россиян. Единогласным решением судей Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира, а Альберт Дураев — соотечественника Романа Копылова. Шамиль Гамзатов проиграл поляку Михалу Олексейчуку техническим нокаутом.
В главном событии турнира бразилец Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича удушающим приемом и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе.