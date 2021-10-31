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03:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петр Ян — временный чемпион UFC. Дальше «заслуженная порка» от Стерлинга?

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена и завоевал временный чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Поединок спортсменов стал вторым по значимости событием турнира UFC 267. Шоу состоялось на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: Официальный инстаграм-аккаунт Петра Яна

Теперь все-таки Стерлинг?

Изначально соперником Яна по минувшему турниру должен был стать Алджамейн Стерлинг, которому россиянин уступил в марте 2021 года после дисквалификации из-за запрещенного удара коленом в голову. Скандальное поражение лишило уроженца Красноярского края полноценного чемпионского титула, поэтому руководство UFC упорно пыталось организовать его реванш с американцем. Однако Стерлинг снялся с боя из-за проблем со здоровьем, поэтому промоушен поставил на кон поединка с участием Яна временный пояс.

Новым соперником россиянина стал другой представитель США — Кори Сэндхаген. К моменту очного боя американец занимал третье место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, а Ян — первое.

Их встреча в октагоне продлилась максимальные пять раундов и получилась очень насыщенной и конкурентной. По итогам 25 минут поединка арбитры единогласным решением отдали победу россиянину. Счет на всех судейских карточках — 49−46.

«Я знал, что он будет много двигаться, в этом и заключалась тактика, — сказал Ян сразу после победы. — Кори высокий, он хорошо двигается. У нас была тактика — поддавливать и без ударов, и с ударами, так и получилось. Кори достойный оппонент, достойный воин. В какой-то момент я понял, что переломлю ход поединка. Все получилось».

Россиянин ожидаемо не оставил без внимания Стерлинга и назвал его клоуном. Американец отреагировал в Twitter, поздравив Яна с победой и заявив, что тот «заслужил первую порку».

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Победы команды Хабиба Нурмагомедова

Несколько раз в течение бойцовского вечера в октагон выходил еще один бывший чемпион UFC из России — Хабиб Нурмагомедов. Знаменитый атлет, завершивший карьеру около года назад, секундировал своих друзей и давних партнеров по команде, которые добились максимального результата на турнире. В предварительном карде трудовые поединки против бразильских бойцов провели Тагир Уланбеков и Зубайра Тухугов, оба победили судейскими решениями.

В основном карде выступил Ислам Махачев, которого нередко называют «преемником Хабиба». Россиянин в очередной раз оправдал профессиональные комплименты в свой адрес, заставив новозеландца Дэна Хукера сдаться после болевого приема на руку уже в первом раунде. Для Махачева, занимающего пятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC, победа стала девятой подряд.

Чимаев усыпил соперника

Одну из самых резонансных побед на турнире оформил Хамзат Чимаев. Представитель Швеции чеченского происхождения вернулся в MMA после годичного простоя и тяжело перенесенного весной коронавируса. Однако спортсмен не растерял навыков и крайне уверенно одолел Ли Джинглианга, не позволив тому нанести ни одного удара. Китаец, занимающий 11-е место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, потерял сознание после удушающего приема соперника в первом раунде.

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Чимаев эмоционально отпраздновал успех и выразил готовность подраться с любым оппонентом. На счету Чимаева теперь досрочные победы во всех десяти боях за карьеру, за четыре боя в UFC он провел в октагоне всего восемь минут.

Волков вдохновился рождением сына

Также в основном карде провел поединок Александр Волков. Россиянин единогласным судейским решением одолел поляка Марчина Тыбуру и отстоял пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Победу Волков посвятил своей семье и супруге, которая накануне боя родила спортсмену младшего сына.

Кроме того, на UFC 267 выступили еще несколько россиян. Единогласным решением судей Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира, а Альберт Дураев — соотечественника Романа Копылова. Шамиль Гамзатов проиграл поляку Михалу Олексейчуку техническим нокаутом.

В главном событии турнира бразилец Гловер Тейшейра победил поляка Яна Блаховича удушающим приемом и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе.

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