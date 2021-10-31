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12:53 (мск), источник: ТАСС

Президент UFC Уайт раскритиковал Федора Емельяненко

Россиянин на прошлой неделе нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 31 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что Федор Емельяненко жалеет об отказе от контракта с UFC. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

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Емельяненко на прошлой неделе нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

«Я видел пару недель назад интервью, в котором Федор говорил, что я думаю лишь о деньгах, — сказал Уайт. — Во-первых, я даже не знаю Федора, Федор не знает меня, и мы встречались лишь однажды. Лучше бы он сам думал о деньгах, когда мы устроили ту встречу на каком-то чертовом острове, и ему не пришлось бы драться в 45 лет».

«Вы же знаете, что я сделал ему такое предложение, что он наверняка, ложась спать, жалеет о том, что тогда отказался от него? Мы предлагали ему сделку, мы пытались, но, видимо, я не нравлюсь Федору, поэтому не думаю, что это возможно», — добавил президент UFC.

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