Президент UFC Уайт раскритиковал Федора Емельяненко

ТАСС, 31 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что Федор Емельяненко жалеет об отказе от контракта с UFC. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции.

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Емельяненко на прошлой неделе нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

«Я видел пару недель назад интервью, в котором Федор говорил, что я думаю лишь о деньгах, — сказал Уайт. — Во-первых, я даже не знаю Федора, Федор не знает меня, и мы встречались лишь однажды. Лучше бы он сам думал о деньгах, когда мы устроили ту встречу на каком-то чертовом острове, и ему не пришлось бы драться в 45 лет».