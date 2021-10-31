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17:47 (мск), источник: Sports.Ru

Конор: Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор провел первую полноценную тренировку после полученной травмы в третьем бою против Дастина Порье.

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«Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: “Я вернулся, сучки”. Вернулся с удвоенной энергией.

Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа — это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — заявил Макгрегор.

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