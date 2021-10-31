Конор: Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта

«Вновь в перчатках. Что за кайф! Погнали, команда. Как сказал мой хороший друг Арнольд Шварценеггер: “Я вернулся, сучки”. Вернулся с удвоенной энергией.



Спасибо всем моим докторам и моей команде за то, что так быстро поставили меня на ноги после операции! Есть работа, которую нужно сделать. Эта работа — это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!» — заявил Макгрегор.