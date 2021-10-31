Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Эспаньол
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Торпедо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Наполи
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина
Аризона
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
14
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Урал
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Брест
Монако
20
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Бетис
30
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо М
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
41
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
35
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Реймс
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Нант
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Лорьян
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Ренн
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Специя
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Спартак
42
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
11
Хоккей. НХЛ
1.11
Сиэтл
Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Велес
Факел
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Удинезе
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Ротор
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
КАМАЗ
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ахмат
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
31
Все события
20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Потасовка Хасбика и Абдурозика на UFC. Видео стало вирусным и собрало миллионы просмотров

То, что начиналось как шутка, дошло до «Бойцовского острова». Дана Уайт уже в курсе.

Наверх
Источник: Чемпионат.com
Читайте также
«Его не остановить». Петр Ян еще долго будет доминирующим чемпионом

Турнир UFC 267 стал историей. В его ходе выступило множество звёзд, как уже состоявшихся, так и лишь восходящих. Пётр Ян, Кори Сэндхаген, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Александр Волков, Ян Блахович, Магомед Анкалаев, Волкан Оздемир. Неплохо, согласитесь?

Но вечером 30 октября свою минуту славы ловил и один из самых любопытных героев «Бойцовского острова». Речь о Хасбике. Да, ему не стать звездой боёв и не поднять над головой чемпионский титул, но, похоже, это совсем не обязательное условие, чтобы получить грандиозную популярность.

Кто такой Хасбик? Вряд ли есть люди, которые ещё о нём не слышали, но всё же вкратце напомним. Весной 2021 года блогер Асхаб Тамаев на своей странице в «Инстаграме» объявил, что организует поединок в формате поп ММА между Хасбиком и таджикским певцом Абдурозиком. В чём была вся соль? В том, что рост этих ребят чуть выше 90 см, а совокупный вес не достигает и 40 кг. В общем-то, всё начиналось как шутка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инициатива организовать их поединок вызвала совершенно противоречивую реакцию. Кому-то это казалось шуткой, кому-то — опасным экспериментом, кто-то же настаивал на том, что это просто элементарно неэтично и по-человечески некрасиво. Тем не менее Тамаев продвигал свою идею и даже провёл некое подобие пресс-конференции и битвы взглядов Хасбика и Абдурозика. Это видео набрало миллионы просмотров, а сами бойцы-малыши вполне себе искренне проявляли друг к другу агрессию и реально хотели выяснить, кто же из них лучше в драке. Однако что-то пошло не так, и Тамаев позже объявил, что боя не будет. Возможно, Асхаб просто прислушался к общественному мнению.

Казалось, что история забылась. Но в эпоху глобализации и интернета ничто не может исчезнуть бесследно. Если Абдурозик не стал звездой Сети, то вот Хасбулла без преувеличения получил мировую славу. Очень скоро о нём начали говорить комментаторы UFC и множество бойцов. Слава о 19-летнем парне ростом 93 см дошла и до президента лиги Даны Уайта. После этого их встреча стала делом времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

И вот свершилось. Хасбулла впервые в жизни побывал на турнире UFC, да ещё и на каком. Паренёк заявился на номерной турнир на «Бойцовском острове» и постоянно был в окружении команды Хабиба Нурмагомедова. Как оказалось, Хасбик — давний сосед Ислама Махачева, так что понятно, почему он так близок с командой Орла.

Оказавшись в Абу-Даби, Хасбик уже по-настоящему купался в лучах славы. Здесь с ним хотели фотографироваться буквально все — и рядовые болельщики, и бойцы. Чего стоят только фотографии с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Даниэлем Кормье и самим Даной Уайтом. В ходе вечера Хасбик оказался даже в октагоне. Хабиб Нурмагомедов после победы Махачева над Дэном Хукером был настолько рад успеху товарища, что взял Хасбуллу с собой в октагон и усадил к себе на шею.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, можно было почти наверняка утверждать, что у Хасбуллы получался вечер мечты. Но всё-таки небольшая ложка дёгтя во всём этом была. Оказалось, что на «Бойцовский остров» прибыл и заклятый соперник Хасбика Абдурозик. Когда эти два парня встретились, то неприязнь между ними достигла такого градуса, что вылилась в потасовку. Дошло до того, что их пришлось едва не разнимать. Конечно, всё это не могло не быть запечатлено на видео. И надо сказать, что оно стало по-настоящему вирусным. На некоторых страницах соответствующая запись набрала уже миллионы просмотров. Так что, если Хасбику была и неприятна встреча с Абдурозиком, она ему совершенно точно пошла на пользу. Во всяком случае об этом любопытном человеке узнало ещё несколько миллионов человек, и его популярность будет только расти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новости о потасовке дошли и до Даны Уайта. На пресс-конференции он сказал, что понятия не имеет, что не так между Хасбиком и Абдурозиком.

Было весело, не знаю, что они не поделили. Да, возможно, они просто слишком похожи. Это жёсткий бизнес
Дана Уайт
президент UFC

Как бы то ни было, Хасбик совершенно точно стал звездой ММА-тусовки по всему миру. То, что начиналось как шутка от блогера, дошло уже и до «Бойцовского острова», да так, что в курсе даже Дана Уайт. Вот она — сила интернета и глобализации. За Хасбика и Абдурозика можно только порадоваться, не стань они популярными из-за довольно противоречивой идеи организации боя, их жизнь была бы намного скучнее.

Михаил Гусейнов

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь