Кадыров дополнительно поощрит Анкалаева и Дураева за победы на UFC 267

«Мне особенно понравились выступления бойцов РСК “Ахмат” Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева на прошедшем в Абу-Даби бойцовском турнире UFC 267. Ребята показали прекрасную технику и наглядно продемонстрировали свои бойцовские таланты.



Их выступления в очередной раз доказали, что РСК “Ахмат” готовит самых лучших бойцов, которые готовы размазать сильнейших представителей смешанных единоборств. При этом я уверен, что наши бойцы использовали лишь часть своих навыков. Они являются очень талантливыми и перспективными спортсменами, которые имеют все шансы попасть в топ лучших.



Наряду с хорошими спортивными талантами Магомед Анкалаев и Альберт Дураев отличаются высокими моральными качествами. Оба бойца постоянно работают над своим физическим и духовным совершенствованием. ⠀Поэтому я принял решение отдельно поощрить ребят за достойный результат на турнире UFC 267. Уверен, это послужит для них дополнительным стимулом в дальнейшей спортивной карьере. Я еще раз поздравляю Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева с яркими выступлениями. Желаю им успехов в предстоящих поединках!» — говорится в сообщении Кадырова ВКонтакте.