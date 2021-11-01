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00:43 (мск), источник: Sport24

Кадыров дополнительно поощрит Анкалаева и Дураева за победы на UFC 267

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что намерен отдельно поощрить Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева, победивших на турнире UFC 267.

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Источник: РИА "Новости"

Оба бойца выиграли единогласным решением судей. Анкалаев одержал победу над представителем Швейцарии Волканом Оздемиром, а Дураев — над соотечественником Романом Копыловым.

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«Мне особенно понравились выступления бойцов РСК “Ахмат” Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева на прошедшем в Абу-Даби бойцовском турнире UFC 267. Ребята показали прекрасную технику и наглядно продемонстрировали свои бойцовские таланты.

Их выступления в очередной раз доказали, что РСК “Ахмат” готовит самых лучших бойцов, которые готовы размазать сильнейших представителей смешанных единоборств. При этом я уверен, что наши бойцы использовали лишь часть своих навыков. Они являются очень талантливыми и перспективными спортсменами, которые имеют все шансы попасть в топ лучших.

Наряду с хорошими спортивными талантами Магомед Анкалаев и Альберт Дураев отличаются высокими моральными качествами. Оба бойца постоянно работают над своим физическим и духовным совершенствованием. ⠀Поэтому я принял решение отдельно поощрить ребят за достойный результат на турнире UFC 267. Уверен, это послужит для них дополнительным стимулом в дальнейшей спортивной карьере. Я еще раз поздравляю Магомеда Анкалаева и Альберта Дураева с яркими выступлениями. Желаю им успехов в предстоящих поединках!» — говорится в сообщении Кадырова ВКонтакте.

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