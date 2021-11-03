Чемпионат мира по ММА перенесли из Казахстана в Абу-Даби
Чемпионат и первенство (18−20 лет) мира по ММА среди мужчин и женщин перенесен из Казахстана в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Чемпионат и первенство (18−20 лет) мира по ММА среди мужчин и женщин перенесен из Казахстана в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Чемпионат мира по ММА пройдет
«Касаемо физической формы, придется готовиться к поединкам заблаговременно, ведь там будет жара, а мы приедем из глубокой зимы. Естественно будем обсуждать с тренерским штабом проведение общего подготовительного сбора, подводящего этапа к соревнованиям. Многие спортсмены сейчас на ходу и в хорошей форме, им придется сделать достаточно затяжной для нашего вида спорта перерыв, чтобы перенести подготовку на декабрь и начало января. Это будет огромная работа для всех. Но, тем не менее, уверен, что мы справимся, и верю в лидерство России на чемпионате мира», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.