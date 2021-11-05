Конор Макгрегор продемонстрировал отличную физическую форму
Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор продемонстрировал отличную физическую форму.
Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор продемонстрировал отличную физическую форму.
Напомним, ирландский спортсмен продолжает восстанавливаться после перелома ноги.
Макгрегор получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением. Ирландец твёрдо намерен встретиться с Порье в четвёртый раз: в трёх боях с Дастином он проиграл дважды.
Недавно Макгрегор впервые приступил к тренировкам после травмы.