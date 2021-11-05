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01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор продемонстрировал отличную физическую форму

Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор продемонстрировал отличную физическую форму.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Напомним, ирландский спортсмен продолжает восстанавливаться после перелома ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор получил перелом ноги на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Макгрегор повредил ногу и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но не согласился с судейским решением. Ирландец твёрдо намерен встретиться с Порье в четвёртый раз: в трёх боях с Дастином он проиграл дважды.

Недавно Макгрегор впервые приступил к тренировкам после травмы.

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