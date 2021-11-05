«Всегда ставьте на черного». Усман бросил расистскую шутку, Колби глумился над отсидевшим отцом соперника

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция к предпоследнему номерному турниру года UFC 268: Усман — Ковингтон 2. В современной истории UFC это противостояние, пожалуй, идет вторым после Хабиба и Макгрегора по количеству нервов и вылитой грязи.

Тон задает, безусловно, Ковингтон, который еще перед первым поединком предлагал депортировать Усмана обратно в Нигерию, упрекал в применении стероидов, коверкал фамилию нигерийца и просто безостановочно оскорблял по разной мелочи. Камару в основном отмалчивался, но после первого боя у него появился беспроигрышный ответ — напоминать сопернику не только о проигрыше, но и сломанной челюсти (в первом поединке Усман сломал сопернику челюсть правым прямым в 3-м раунде — прим.).

Вот и на прошедшей встрече нигериец оборонялся от потока грязи в свою сторону аргументом с челюстью, а Колби на сей раз решил залезть в семью оппонента — поднял историю с тюремной отсидкой отца Усмана (Мохаммед Усман отсидел 11 лет по делу о мошенничестве с продажей медикаментов — прим. СЭ) и глумился над ней все 40 минут. И хотя Усман-старший освободился в марте этого года, для Ковингтона это ничего не меняет — он даже предложил сопернику поднять свои связи среди тюремных надзирателей и добиться освобождения Мохаммеда на день, чтобы он смог посетить бой сына.

Ниже — самое интересное из большой бучи в Madison Square Garden.

***

Ковингтон сразу же обозначил боевую стойку на вечер, осадив популярного ММА-журналиста Джона Моргана. Тот задал безобидный вопрос про психологический настрой на предстоящий бой, но получил жесткий ответ.

«Джон, ты вчера повел себя скользко по отношению ко мне. Состряпал кликбейтный заголовок, написал, что я не заслуживаю этого боя. Если хочешь ответ на свой вопрос, упади и отожмись 10 раз! А ну, упал! 10 отжиманий, дряблая ты задница!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3s39PLZQw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3s39PLZQw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3s39PLZQw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от colbycovington (@colbycovmma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Усман попытался что-то сказать вдогонку ситуации, но напоролся на размашистый хук справа. Без всяких предупреждений Ковингтон набросился на отца соперника, сразу ударив по больному.

Колби Ковингтон: «Эй, Марти, твой отец-арестант будет в эту субботу вечером? Если что, у меня есть связи среди тюремных надзирателей, я могу позвонить сотруднику и устроить так, чтобы твоего отца отпустили посмотреть этот бой. Хочешь, чтобы я сделал этот звонок? Даже не представляю, каково приходится миссис Усман — сын-читер и муж-уголовник».

Камару Усман: «Пожалуйста, да, сделай этот звонок. Я очень хочу, чтобы он увидел, как тебе сломают лицо».

Колби Ковингтон: «Единственное, что ты сделал — это помог своему отцу сбежать из тюрьмы (игра слов “break” — сломать и “Break out of prison” — сбежать из тюрьмы»)".

Камару Усман: «О, правда? Скажи мне, зачем после третьего раунда ты сказал своему углу, что у тебя сломана челюсть? Ты хотел, чтобы они спасли тебя. Ты хотел, чтобы они спасли тебя?».

Колби Ковингтон: «Почему ты симулировал удар в пах? Спас тебя Марк Годдард сегодня … (путается) в субботу вечером».

Камару Усман: «Сегодня или в субботу вечером?».

Колби Ковингтон: «И тогда и сейчас. Давай прямо сейчас выйдем [драться]».

Камару Усман: «Ооо. Давайте-ка все сядем на места. Ты же знаешь, что ты ничего не сделаешь. Я уже подходил к тебе один на один за кулисами и ничего ты не сделал (несколько лет назад Усман подошел к Ковингтону за сценой на арене, тот смотрел в телефон с опущенной головой — в то время как нигериец агрессивно предъявлял претензии — прим. СЭ)».

После небольшой передышки «Хаос» зашел со второго козыря — допинговой темы.

Колби Ковингтон: «Что у тебя с животом? Вчера мы все видели фотки с какими-то следами уколов на твоем животе. Это все хреново выглядело. Ты не можешь скрыть последствия химического дисбаланса в твоем теле. У тебя прыщи по всему лицу, спине и плечам. Что это такое?».

Камару Усман: «Посмотрите — взрослый человек обсуждает тело другого взрослого человека».

Колби Ковингтон: «Отвратительно. Просто отвратительно. Грязное животное».

На помощь чемпиону пришли дружественные журналисты. Один решил ударить по Ковингтону через вопрос Дане Уайт.

Журналист: «Дана, я правильно понимаю, что реванш так долго не могли провести, потому что челюсть Колби была сломана?».

Колби Ковингтон: «Эй, молодой, у меня не было перелома челюсти. Если ты посмотришь фото рентгена, который выложили в интернет, то…».

Журналист: «Я спросил Дану».

Колби Ковингтон: «Это будет нарушением корпоративной этики, если он расскажет о таком».

Журналист: «Камару, у тебя просто недвижимость в его голове. Ты живешь у него там, он только о тебе и говорит каждые 10 секунд».

Камару Усман: «Ему это только и остается. Я живу у него в голове, сру там, мочусь, где хочу».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CV3tAKNL_ZH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CV3tAKNL_ZH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CV3tAKNL_ZH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже одному из журналистов удалось зацепить интересный момент — а собираются ли после всего сказанного и того, что будет в бою, оппоненты пожать друг другу руки? Ответ бойцов на этот вопрос получился одинаково брутальным.

Журналист: «Камару, какой бы результат боя ни был — победа, поражение или ничья — пожмете ли вы руку Колби?».

Камару Усман: «После того, как я сломаю ему вторую половину лица, я несомненно пожму ему руку. Если, конечно, он не убежит из клетки, как в первый раз».

Колби Ковингтон: «Я убежал, потому что против меня читерили. Я дрался с двумя людьми — Марком “Не таким уж хорошим” Годдардом (Goddard, в оригинале “Mark Not so goddard” — “Not so good” -» не таким уж хорошим, квалифицированным«) и Марти Джусмэном (juice — сок, в переносном значении “допинг”).

Камару Усман: «Поэтому ты убежал в подтрибунку?».

Колби Ковингтон: «Не беспокойся, мы вытащим твоего отца из тюрьмы. Он придет на бой. Я поговорю с надзирателем».

Журналист: «Колби, этот же вопрос вам — пожмете ли вы руку Камару после боя?».

Колби Ковингтон: «Нет, я не уважаю его. Он трусливый читер. Почему я должен жать руку трусливому читеру?».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CV3k7VUrxAP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CV3k7VUrxAP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CV3k7VUrxAP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше нигериец выкатил заготовленную фразу, за которую соперник обвинил его в расизме.

Журналист: «Камару, людям, которые поставили на тебя, хочется знать — будет ли дело сделано в эту субботу?».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0919ecc586c7c4a5928c" data-vnd="0919ecc586c7c4a5928c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0919ecc586c7c4a5928c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Камару Усман: «Я скажу то же, что и в первый раз. Что когда-то сказал Уэсли Снайпс: “Всегда ставьте на черного”».

Колби Ковингтон: «Для меня это звучит как расизм».

Камару Усман: «Оу, тебе это определенно знакомо».

Колби Ковингтон: «Мне это незнакомо. Единственная раса и цвет, которые мне известны — это зеленый. Когда он приходит на мой банковский счет».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3kdvOl400/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3kdvOl400/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3kdvOl400/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC (@ufc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не обошлось на встрече и без журналистских отжигов. Мужчина в розовом костюме (в июле он поддел Конора Макгрегора на подобной пресс-конференции, за что тот пообещал сломать ему нос) завел длинный, сложносочиненный вопрос Колби Ковингтогу, начав его с комплимента. Неизвестно, чем бы он его закончил — боец оборвал журналиста на полпути, назвал клоуном и призвал вывести его из здания. Мужчина повернул вопрос в оскорбительную сторону — непонятно, изначально ли это было задумано, или он отомстил Колби за удар.

Журналист: «Колби, прекрасный костюм. Мы с вами на арене, где величайшие всех времен стали величайшими всех времен. От Мохаммеда Али до GSP. Через два дня у вас будет возможность зайти в эту клетку, и она запрут за вами дверь, и вы попробуете отобрать в брутальной манере пояс у этого человека. Любым возможным способом. Мой вопрос к вам — если вы вдруг проиграете, то…».

Колби Ковингтон: «Стоп-стоп-стоп. Ты похож на бутылку “Pepto-Bismol” (розовая бутылка, средство от поноса — прим.) и это неспроста. Ведь изо рта у тебя как раз и льется понос. Пошел вон с этой арены! Выведите этого клоуна с арены!».

Журналист: «…Если вы проиграете этот бой, согласитесь ли вы, чтобы независимая медицинская комиссия изучила ваши рентгеновские снимки из 2019-го и — раз и навсегда — выяснила — сломал ли этот человек вам лицо?!».

Колби Ковингтон: «Где ты взял этот костюм? В J.C.Penny? (сеть универмагов одежды — прим.) Моя золотая цепь стоит дороже, чем твой гребаный дом! Выведите этого клоуна с арены! Выведите этого клоуна с арены! У него словесный понос!».

Журналист: «Твой костюм выглядит как (неразборчиво)… сучки. Ублюдок!».

Колби Ковингтон: «Выведите этого клоуна н**** из здания».

Досталось от Колби не только Усману, но и его спарринг-партнеру, легковесу Джастину Гэтжи. Тот, правда, отмалчиваться не стал.

Джастин Гэтжи: «Тревор Уиттман — гений. Не могу дождаться, когда выйду драться перед всеми этими людьми. Это будет гребаный хаос. Я б*** так это люблю».

Колби Ковингтон: «Ты прав, Джастин. “Хаос” в здании».

Джастин Гэтжи: «Ты говнюк».

Колби Ковингтон: «Бро, в твоей голове не осталось мозговых клеток. Тебе лучше помолчать, ты выглядишь безграмотным».

Джастин Гэтжи: «Закрой свой рот б***! Мозговых клеток нет у того, кто задевает чужие семьи».

Закончилось все традиционной дуэлью взглядов, на которой инициативу неожиданно перехватил Усман, решивший толкнуть соперника.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CV3q6nLLa00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CV3q6nLLa00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CV3q6nLLa00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFCANZ (@ufcanz)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Камару Усмана и Колби Ковингтона пройдет в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.