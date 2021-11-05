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19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC назвал вероятность боя Хасбика в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключает, что дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) подерется в октагоне. Об этом он рассказал в беседе с Barstool Sports.

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Источник: AP 2021

Уайт признался, что он в восторге от дагестанца. «Видео моего ответа Хасбулле из самолета перед турниром UFC 267 набрало 6,4 миллиона просмотров. У меня 6,7 миллиона подписчиков в Instagram. Это самый просматриваемый пост в моей жизни», — заявил глава UFC.

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При этом он оценил шансы на появление блогера в октагоне UFC. «Вероятность боя Хасбика у нас выше нуля, это точно», — добавил Уайт.

Хасбик стал гостем UFC 267 в Абу-Даби. Он поддерживал на турнире российских бойцов и прибыл на ивент по приглашению Ислама Махачева. Также в Абу-Даби прилетел другой блогер — Абдурозик. После турнира между ними произошла потасовка.

Чеченский блогер Асхаб Тамаев пытался организовать поединок Абдурозика и Хасбика. Однако, как утверждает сам Тамаев, дагестанец запросил слишком большой гонорар, что сорвало проведение боя.

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