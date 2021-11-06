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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко вспомнил первый гонорар за бой в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился личным фото. Пост доступен в Instagram спортсмена.

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40-летний тяжеловес опубликовал снимок, сделанный после его дебюта в профессиональных MMA, и назвал примерную сумму первого гонорара. «Мой первый поединок в профессионалах. Харьков. Помню, что мне за него дали меньше 100 долларов. Особо не разгуляешься», — вспоминает Емельяненко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре Емельяненко провел боксерский поединок с блогером Артемом Тарасовым. В MMA тяжеловес не выступал с лета 2020-го. Тогда он уступил нокауту соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Pro FC, M-1 Global, RCC, ACA. На его счету 28 побед при восьми поражениях. Один бой с его участием завершился вничью.

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