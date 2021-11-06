Дэйна Уайт не исключил появления Хасбика в октагоне UFC

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Металлург
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Мн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Арминия
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Анже
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
22
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
Ротор
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Аризона
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
23
Хоккей. НХЛ
7.11
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
7.11
Вашингтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
7.11
Виннипег
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.11
Коламбус
Колорадо
Хоккей. НХЛ
7.11
Монреаль
Вегас
Хоккей. НХЛ
7.11
Питтсбург
Миннесота
Хоккей. НХЛ
7.11
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
7.11
Флорида
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Рейнджерс
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Чикаго
51
Все события
12:16 (мск), источник: Sport24

Дэйна Уайт не исключил появления Хасбика в октагоне UFC

Глава UFC Дэйна Уайт высказался о дагестанском блогере Хасбулле Магомедове, более известного как Хасбик. Уайт не исключил его появления в октагоне UFC.

Наверх
Источник: Instagram

«Помните видео, которое он опубликовал: “Дэйна Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC”? А затем я ответил ему: “Я тоже лечу”?

Так вот, это стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо постил. У меня 6,7 миллионов подписчиков в инстаграме, и 6,4 миллиона посмотрели это видео. Невероятно. Это было невероятно. Я люблю этого парня.

Шансы, что Хасбулла будет драться в UFC, больше 0%? Да», — рассказал Уайт в подкасте Робби Фокса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Русская порнозвезда — об отношениях с известным спортсменом: «Со мной у него никогда не будет проблем с мотивацией»
Откровенное интервью русской порнозвезды о спорте: травля Дзюбы, Загитова или Медведева, шалости в прямом эфире
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь