Дэйна Уайт не исключил появления Хасбика в октагоне UFC

«Помните видео, которое он опубликовал: “Дэйна Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC”? А затем я ответил ему: “Я тоже лечу”?



Так вот, это стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо постил. У меня 6,7 миллионов подписчиков в инстаграме, и 6,4 миллиона посмотрели это видео. Невероятно. Это было невероятно. Я люблю этого парня.



Шансы, что Хасбулла будет драться в UFC, больше 0%? Да», — рассказал Уайт в подкасте Робби Фокса.