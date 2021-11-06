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15:40 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпион UFC Стерлинг согласился провести реванш против Яна

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести реванш с россиянином Петром Яном.

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Источник: AP 2021
Я написал организаторам сразу после боя Яна, что хочу реванш в январе или феврале. Думаю, Сэндхаген показал, что Ян уязвим. Понимаете, о чем я? Он провел пять раундов с парнем, которого я уничтожил за 88 секунд.
Алджамейн Стерлинг
чемпион UFC

Ян должен был провести бой за пояс чемпиона полулегкого веса с Алджамейном Стерлингом в ночь на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Однако соперник россиянина принял решение сняться с поединка из-за проблем после операции.

Соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен, а россиянину было засчитано поражение.

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