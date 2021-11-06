Чемпион UFC Стерлинг согласился провести реванш против Яна

Я написал организаторам сразу после боя Яна, что хочу реванш в январе или феврале. Думаю, Сэндхаген показал, что Ян уязвим. Понимаете, о чем я? Он провел пять раундов с парнем, которого я уничтожил за 88 секунд.

Алджамейн Стерлинг чемпион UFC