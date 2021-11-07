Харитонов хотел красиво победить Мальдонадо, но судья все испортил

Харитонов взялся за старое

40-летний Сергей Харитонов считается ветераном смешанных единоборств, но в отличие от большинства возрастных спортсменов не без оснований продолжает считаться опасным бойцом для соперников любого калибра.

Однако за последние два года Сергей серьезных оппонентов ловко избегал. В сентябре 2020 года россиянин дебютировал в профессиональном боксе и победил 47-летнего британца Дэнни Уильямса. Уильямс известен победой над Майком Тайсоном. С тех пор он путешествует по странам и забирает гонорары. В поединке с Харитоновым британец даже не пытался драться, притом что Сергей откровенно его жалел. Когда объявляли соперников Дэнни сидел на табурете, а во время боя откровенно бегал, и рефери не осталось иного как остановить встречу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но у Уильямса было хотя бы имя. Харитонов еще успел победить бразильца Фернандо Родригеса в кикбоксинге. Родригес выиграл один бой за три года. Также Сергей дрался в главном поединке дебютного турнира Parus FC, где ему подобрали соперника, который ниже на десять сантиметров и легче на 24 килограмма. На голых кулаках россиянин победил некого Майка Кука — непонятного персонажа и полного тезку бывшего бойца UFC. Был еще один бой в боксе против Осборна Мачиманы, шедшего на трех поражениях. И вишенка на торте: участие в драке с Адамом Яндиевым 13 ноября в фойе малой спортивной арены «Лужники».

Между этими «подвигами» Харитонов проиграл два поединка в Bellator. В 2019 году Линдону Васселу, и в 2021 — Чейку Конго, но в обоих случаях Сергей выглядел отнюдь не безнадежно. Если бы не сломанная рука, и еще пара секунд, Конго бы капитулировал перед Харитоновым. Француз «задушил» россиянина на последней секунде второго раунда, а далее около пяти минут не мог подняться на ноги.

Мальдонадо без будущего

Свою известность в России Мальдонадо получил за яркое выступление в поединке с Федором Емельяненко. Бой завершился победой россиянина, но, по мнению большинства специалистов, должен был завершиться вничью.

С тех пор бразилец неоднократно приезжал в России. Он даже успел стать чемпионом Fight Nights Global, что стало одной из вершин его спортивной карьеры, но в основном терпел поражения.

Последний визит Мальдонадо в Россию состоялся 25 июня 2021 года. Он готовился к поединку по правилам бокса. И у него сменилось три соперника. Руслан Файфер вышел на встречу буквально за неделю до намеченной даты и нокаутировал бразильца в первом раунде. А ведь Файфер считается безударным боксером!

«Меня очень разочаровала форма Мальдонадо, — сказал организатор того боя Григорий Дрозд. — Фабио сразу попросил прощения. Он, правда, готовился, но сказался возраст. Мы не планировали делать бой Руслану с Мальдонадо. Это был уже третий соперник для Фабио: первые два снялись. Мы спасали вечер. Мальдонадо сам настаивал, чтобы мы нашли любого боксера. Арслан Яллыев травмировался, Гаджи Наврузов — заболел. Остался Руслан. Мы разочарованы, потому что у нас были дальнейшие планы на Фабио».

Странная остановка

Обобщая все изложенное, никакой иллюзии конкурентного боя быть не могло. Харитонов остался верен себе и вышел с солидным запасом лишнего веса. И если футболка на взвешивание сглаживала впечатление, то официальные 129 кг, показанные на весах, в момент поединка выглядели заниженным показателем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dEe5jMX04cs?start=9363" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фабио показал на весах солидные для себя 103 кг, но естественно выглядел намного меньше Харитонова, хотя и не уступал ему в росте. При этом бразилец готовился к бою, он хорошо двигался, работая вторым номером, и за счет джеба.

Стартовые минуты получились совершенно равными. По количеству ударов преимущество было у Мальдонадо, но качественнее работал Харитонов. Ключевой момент произошел на исходе третьей минуты. У Фабио уже упала скорость. Он пропустил мощный кросс. Нашел опору в лице сетки, и сразу перекрылся руками. Сергей нанес лишь два удара по защите, но этого хватило рефери, чтобы остановить бой.

Мальдонадо демонстративно отпихнулся «третьего человека в клетке» и боковыми движениями дал понять, что с ним все в порядке, он не находился в состоянии грогги. Харитонов также развел руки в стороны, не понимая, что произошло. Бойцы встретились взглядами и показали желание продолжить встречу, но рефери был тверд в своем мнении, поэтому спортсменам осталось только обняться.

При этом Харитонов жестикулировал намного активнее, не соглашаясь с результатом, а Мальдонадо хотя и визуально был также против такой остановки, но мысленно понимал, что шансов на победу у него было немного при любых раскладах.

Я знаю, как вы ждали этого поединка. Сам немного расстроен, честно говоря. В прошлом году закончил бой в первом раунде и сегодня хотел провести полный поединок, но так получилось. Рефери виднее. Но я хотел, чтобы все получили удовольствие от яркой победы. Нокаут должен быть таким, чтобы соперник лежал. Сергей Харитонов российский боец ММА

Также стоит отметить, что победу над канадцем Джесси Арнеттом в рамках этого вечера одержал и Денис Лаврентьев. Своего основного спарринг партнера в клетке поздравил Петр Ян, которые после победы на турнире UFC 267 вместо России отправился в Дубай, чтобы поддержать своего друга. Таким образом, Лаврентьев стал чемпионом в легчайшем весе этой организации, а Харитонов провел первую успешную защиту.